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وزير الأوقاف يهنئ رئيس هيئة قضايا الدولة بتولي المنصب ..صور

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التقى اليوم الخميس ، د.محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمستشار حسين مصطفى فتحي، لتهنئته بثقة الرئيس عبد الفتاح ، رئيس الجمهورية، وتعيينه رئيسًا لهيئة قضايا الدولة ، وذلك بمقر هيئة قضايا الدولة ، متمنيًا له التوفيق في المهام العظيمة في خدمة الوطن، مثمنًا جهود هيئة قضايا الدولة في خدمة الوطن بصفة عامة، والحفاظ على مال الوقف بصفة خاصة.

من جانبه أهدى رئيس هيئة قضايا الدولة درع الهيئة لوزير الأوقاف تقديرًا لجهوده الدعوية والوطنية، كما أهدى وزير الأوقاف نسخة من القرآن الكريم للمستشار حسين مصطفى، متمنيًا له وللهيئة كل التوفيق.

وزير الأوقاف يهنئ المستشار حسين مصطفى بتوليه منصب رئيس هيئة قضايا الدولة
وزير الأوقاف يهنئ المستشار حسين مصطفى بتوليه منصب رئيس هيئة قضايا الدولة
وزير الأوقاف يهنئ المستشار حسين مصطفى بتوليه منصب رئيس هيئة قضايا الدولة
وزير الأوقاف يهنئ المستشار حسين مصطفى بتوليه منصب رئيس هيئة قضايا الدولة
وزير الأوقاف يهنئ المستشار حسين مصطفى بتوليه منصب رئيس هيئة قضايا الدولة
وزير الأوقاف يهنئ المستشار حسين مصطفى بتوليه منصب رئيس هيئة قضايا الدولة

المصرى اليوم

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