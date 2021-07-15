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محافظ بورسعيد : استمرار أعمال رصف الطرق بالمنطقة الصناعية

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محافظ بورسعيد : استمرار أعمال رصف الطرق بالمنطقة الصناعية محافظ بورسعيد : استمرار أعمال رصف الطرق بالمنطقة الصناعية

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، عن استمرار العمل في رصف ورفع كفاءة عدد من الطرق الواقعة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، التى تعتبر من أهم الطرق التي تشهد أعمال تطوير حاليا نظرا لربطها عدة طرق محيطة بالمصانع داخل المنطقة الصناعية، حيث يأتي ذلك في إطار استمرار أعمال رفع الكفاءة والتطوير التي تشهدها مختلف الطرق ببورسعيد ضمن خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازى مع كافة القطاعات الأخرى .

وأكد«محافظ بورسعيد» أن الأعمال تشمل إعادة رصف الطرق ووضع الطبقة الأسفلتية وتجميل جانبى الشوارع وزيادة معدلات الإضاءة، وأوضح محافظ بورسعيد أن منطقة جنوب بورسعيد شهدت مزيد من أعمال تطوير الطرق خاصة الطرق الواقعة في مدخل بورسعيد بامتداد محور ٣٠ يونيو، لتحقيق السيولة المرورية في حركة السيارات، ضمن أعمال التطوير التي تمت بالطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية لتيسير الحركة من وإلى المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد .

المصرى اليوم

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