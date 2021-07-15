محافظ بورسعيد : الانتهاء من أعمال تخطيط شارع عبد الرحمن شكرى بحى الضواحى

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، عن الانتهاء من أعمال تخطيط شارع عبدالرحمن شكرى من أمام مسجد أم القرى وحتى معسكر الأمن المركزى بحى الضواحى، ضمن أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي يشهدها الشارع، بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، وفي إطار خطة تطوير الطرق الرئيسية بحى الضواحى تحت إشراف مديرية الطرق ببورسعيد لتحقق السيولة المرورية ومنع التكدس.

وأوضح المحافظ أن شارع عبدالرحمن شكرى شهد أعمال رفع كفاءة على أعلى مستوى شملت إعادة رصف الطرق وتجميل الشارع وزيادة معدلات الإضاءة، مؤكدا أن حى الضواحى يشهد نقلة نوعية في منظومة الطرق، حيث يتم تطوير ورفع كفاءة المحاور الرئيسية والفرعية بشكل حضارى بما يحقق الصورة الجمالية للحى، لافتا إلى أنه يتم تكثيف أعمال رصف الطرق بعدد من الشوارع والمحاور الرئيسية بالحي والتى جاءت بالتوازى مع التنمية المحدثة في مختلف المجالات، في إطار خطة ورؤية الارتقاء بمدينة بورسعيد لتصبح مدينة نموذجية في كافة الخدمات.