مصطفى بكري يناشد وزير النقل: «أهل المعادي بيشتكوا من محور الجزائر»

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ناشد الإعلامي مصطفى بكري، المهندس كامل وزير النقل، بخصوص محور الجزائر قائلًا: «أهل المعادي بيشتكوا، ممكن يتعمل المحور في منطقة قريبة لكن لا نشق البلد بهذا الشكل».

وأضاف «بكري» خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على صدى البلد أن أمر المحور رجاء من جميع أهالي المعادي، مضيفًا «أتمنى أن نسمع استجابة من وزير النقل، وأنا أثق من أن هذا سيحدث».

وتابع الإعلامي مصطفى بكري، أن أهل المعادي يطالبون بحل عادل يحفظ لهم كرامتهم وفي الوقت نفسه هناك رأي عام يطالب بضرورة إيجاد حلول، مضيفا «أثق في المهندس كامل الوزير».