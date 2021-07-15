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وجه مصطفى محمد، مهاجم جالاتا سراي التركي،. رسالة إلى الجهاز الفني ولاعبي المنتخب الأولمبي، وذلك بعد السفر إلى اليابان للمشاركة في أولمبياد طوكيو.

وكتب مصطفى محمد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»: «بكل حب وفخر كل التوفيق لمنتخبنا الأولمبي بقياده الاب الروحي شوقي غريب ولكل زملائي في المنتخب في الأولمبياد وتحقيق إنجاز جديد».

وأضاف «يعلم الله إنني لم اقصر في حق المنتخب وبذلت كل جهدي لأكون سبب في صعودنا للأولمبياد ولكن قدر الله ألا أشارك ولكن كل دعم لرجال المنتخب».

يذكر أن مصطفى محمد، لن يشارك مع المنتخب في أولمبياد طوكيو، بعد تمسك نادي جالاتا سراي، باستمراره مع الفريق، نظرًا لارتباطه بالمشاركة في الدور التمهيدي لدوري أبطال اوروبا.