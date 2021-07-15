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قال الإعلامي مصطفى بكري إن إحدى الصفحات على الفيس بوك، نشرت منشور مفبرك ومزيف يقول إن: «مصطفى بكرى صرح لصحيفة المصري اليوم إني أقول إن المصريين يهدروا آلاف الأمتار على الوضوء سنويا».

وأضاف خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، «طبعا هذا المنشور المنسوب لي ولصحيفة المصري اليوم، كذب وافتراء ولم أقل ذلك وكان من المفترض أن يقوم من يروج لهذا المنشور المزيف أن يدخل على موقع الصحيفة ويتأكد ان هذا التصريح غير صحيح وغير موجود».

وتابع أن هناك بعض التعليقات المخلة والخارجة عن الأدب وصاحبة هذه الصفحة المزيفة، تستخدم صفة إعلامية ودكتورة دون أي سند أو مؤهل لذلك، ولم تحصل على الدكتوراه، وارتكبت جريمة عبر الصفحة تحمل أكثر من تهمة منها تحريض واهانة.

واستكمل: أناشد نقابة الإعلاميين أن تحقق في مثل هذه الجرائم وانتحال الصفة كما أتوجه إلى وزارة الداخلية ومباحث الانترنت ببلاغ للتحقيق في هذه الواقعة.