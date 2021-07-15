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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارا بتعيين الدكتور حسام الملاحي عضوا بمجلس الشيوخ.

«المصري اليوم» ترصد في ٥ معلومات حول عضو مجلس الشيوخ الجديد:

يعد د.حسام الملاحي أستاذ بكلية الاسنان جامعة عين شمس.

تولي العديد من المناصب الإدارية داخل جامعة عين شمس.

عين مساعد لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون البعثات وحقق طفرة كبيرة في القطاع خلال لتلك الفترة سواء على مستوي البعثات للخارج أو زيادة عدد الطلاب الوافدين لمصر من الخارج.

قدم د.الملاحي اعتذارا عن الاستمرار في منصبه كمساعد لوزير التعليم العالي.

تولي رئاسة جامعة النهضة في محافظة بني سويف وحقق نقلة نوعية في الجامعة من حيث إيجاد دور حقيقي للجامعة في تنمية المجتمع المحيط بالتعاون مع محافظة بني سويف.

فيما تقدم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي، بالتهنئة للدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة، ومساعد أول وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، لصدور القرار الجمهوري رقم 285 لسنة 2021 بتعيين الملاحي عضوًا بمجلس الشيوخ، متمنين له دوام التوفيق والنجاح.

وجاء اختيار دكتور حسام الملاحي عضوا معين بمجلس الشيوخ خلفا للدكتور أحمد عبدالعزيز أستاذ القلب الذي وافته المنية بعد الإصابة بفيروس كورونا.