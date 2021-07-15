زوج مكتب شكاوى المرأة يحصل على حكم بالحبس لزوج عذب زوجته بالإسماعيلية

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نجح مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس القومي للمرأة فى حماية حقوق سيدة متزوجة من محافظة الاسماعيلية، عانت من تعذيب زوجها المستمر لها، وضربه المبرح لها مما دفعها للاقدام على الانتحار هربا منه، حيث نجح المكتب فى الحصول على حكم بمعاقبة الزوج المتهم باستخدام العنف ضد زوجته وإحداث جرح عمد لها بالحبس لمدة ثلاثة سنوات مع الشغل.

حيث أوضحت أمل عبد المنعم مدير عام المكتب أن المجنى عليها قد لجأت إلى المكتب للحصول على المساعدة القانونية اللازمة لحفظ حقوقها بعد أن حكمت محكمة جنح القنطرة فى الدرجة الأولى من التقاضى ببراءة زوجها المتهم من التهم المنسوبة إليه.

وأوضحت أن مكتب شكاوى المرأة قام على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تم مخاطبة قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية وتم إرسال مأمورية لاستخراج بطاقة رقم قومي للمجنى عليها من محل إقامتها، بعد أن تبين استيلاء المتهم على كل الأوراق الثبوتية للمجنى عليها ولأولادها.

وأضافت أمل عبد المنعم أنه بعد أن تبين المكتب حصول المتهم على حكم بالبراءة من المحكمة الجزئية، وبعد أن استأنفت النيابة العامة الحكم قام المكتب بإرسال أحد محاميه لحضور الجلسة ومتابعة سير القضية، وتم تقديم مذكرة قانونية بالواقعة والمطالبة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم، وعلى إثر ذلك حكمت المحكمة وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلا وإلغاء حكم أول درجه من برأه المتهم و القضاء مجددا بحبس المتهم لمدة ثلاث سنوات مع الشغل.