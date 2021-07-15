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قال الإعلامي مصطفى بكري إنه في الوقت الذي تحتفل في مصر بمشروع حياة كريمة، لابد من النظر في بلدان أخرى لمشاهدة ما يحدث، فمصر تتقدم وتمضي إلى الأمام في ظل أوضاع منهارة في المنطقة، ودول بكاملها أصبحت مهددة وجوديًا.



وأضاف خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد أن اليوم شهد تطورا خطيرا في مسار الأزمة في لبنان، سعد الحريري رئيس الوزراء المكلف يعتذر رسميا عن تشكيل الحكومة وقال للصحفيين بعد لقاءه مع الرئيس ميشيل عون «فليكن الله بعون لبنان».



وتابع أن اعتذار الحريري يدفع بلبنان إلى سيناريوهات مفزعة في ظل التدهور الخطير في كافة مناحي الحياة فالليرة اللبنانية تصل إلى أدني مستوى في تاريخها ويصل سعر الدولار إلى 20 ألف ليرة ومحافظات ومناطق كاملة داخل العاصمة بيروت تعيش في ظلام كامل والبنك الدولي أكد أن الأزمة اللبنانية واحدة من أسوأ ثلاث أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.



وأكد بكري أن الأوضاع في اليمن مأساة حقيقية، البلد ممزق في حرب أحرقت كل شيء، المواطن لا يجد الضرورات الأساسية للحياة، لا مياه لا كهرباء لا مدارس لا وقود، لا مستشفيات، مدن بأكملها تم تدميرها، وسوريا ما زالت تعاني وتدفع ثمن سنوات الحرب.

وأوضح أن الانقسام مستمر في ليبيا، والخلافات حول بنود الدستور، وخلافات حول توحيد المؤسسات الأمنية وخاصة القوات المسلحة.