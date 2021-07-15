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محافظ بورسعيد يكرم متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين

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محافظ بورسعيد يكرم متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين محافظ بورسعيد يكرم متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين

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كرم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة «EPLP» الدفعة الثالثة دفعة الشهيد أحمد منسي، وذلك خلال لقائه بهم بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ في ختام برنامجهم التدريبي بالمحافظة، الذي امتد على مدار شهرين من المعايشة الميدانية والعملية لمجالات العمل بمختلف القطاعات الخدمية بمحافظة بورسعيد

وأوضح المحافظ أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى تنفيذ خطة الدولة لبناء صف ثان من القيادات، بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدا أن المحافظة أعدت برنامجًا خاصًا للمتدربين للتعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإداري كمرحلة إعداد وتدريب وتأهيل للعمل التنفيذي.

وأشاد المحافظ، بأفكار متدربي البرنامج الرئاسي، ومقترحاتهم البناءة متمنيا لهم التوفيق في ما هو قادم. مشيدا بالتجربة التي تأتى تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم وتأهيل الكوادر الشبابية القادرة على المشاركة بفاعلية في وضع وإدارة السياسات وصنع واتخاذ القرار لتأهيل التنفيذيين للقيادة الناجحة.

وقال المحافظ إن جميع المشروعات تستهدف في المقام الأول الشباب وكذلك تمكينهم في كافة القطاعات وصار لهم اليوم فرصة كبيرة لتقلد المناصب القيادية في ظل الدعم غير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية الذي انحاز للشباب من أجل تمكينهم وإعدادهم بشكل جيد بما يخدم بلدنا الغالي .

من جانبهم، توجه وفد متدربي البرنامج الرئاسي بالشكر للمحافظ لدعمه لهم وتوجيههم الدائم خلال فترة تواجدهم ببورسعيد.

المصرى اليوم

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