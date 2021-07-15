بروتوكول بين الاتصالات والتعليم: 1300 مدرسة دمج تستفيد بالدعم التكنولوجي

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وقعت وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتربية والتعليم والتعليم الفنى بروتوكول تعاون لدعم وتطوير مدخلات العملية التعليمية لتحسين الخدمات المقدمة للطلاب ذوى الإعاقة من خلال تقديم الدعم التكنولوجى لمدارس الدمج التعليمى ومدارس التعليم المجتمعي، وإتاحة العملية التعليمية للطلاب من ذوى الإعاقة باستخدام التكنولوجيا المساعدة، بالإضافة إلى تنمية قدرات المعلمين والعاملين بمنظومة العملية التعليمية للطلاب ذوى الإعاقة.

تبلغ مدة العمل بالبروتوكول ثلاث سنوات بميزانية تصل إلى 150 مليون جنيه، وتتولى الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة مسئولية تنفيذ البروتوكول من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ فيما تتولى الأكاديمية المهنية للمعلمين والإدارة المركزية للتربية الخاصة مسئولية التنفيذ من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

هذا ويهدف البروتوكول إلى دعم العملية التعليمية بتحويل بعض المناهج باستخدام التطبيقات التكنولوجيا الحديثة كتحويل بعض مناهج نظام التعليم الجديد بالطريقة الناطقة للمكفوفين، وتقديم الدعم التكنولوجى المتمثل في الأجهزة والطابعات وأجهزة العرض الضوئى لعدد 1300 مدرسة من مدارس الدمج، و300 مدرسة من مدارس التعليم المجتمعي، بالإضافة إلى دعم وبناء قدرات المعلمين من خلال تدريبهم على برامج متخصصة وبرامج نوعية وذلك بمستهدف عدد 100000 من العاملين بمدارس التربية الخاصة والتربية الفكرية ومدارس الدمج ومدارس التعليم المجتمعى وأقسام وإدارات الموهوبين والتعلم الذكى.

وقع البروتوكول المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، والمهندس احمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لتكنولوجيا المعلومات؛ وذلك بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القرية الذكية؛ وبحضور الدكتورعبدالمنعم الشرقاوى رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة والدكتور علاء صبرة مسؤول التدريب بالمجلس التنفيذى للأكاديمية، وهالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة،

الجدير بالذكر أن هذا البروتوكول يأتى في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وفى ضوء التعاون المثمر بين الوزارتين لتطوير العملية التعليمية للأشخاص ذوى الإعاقة بموجب تعاون سابق نتج عنه دعم 810 مدرسة من مدارس التربية الخاصة والدمج وتنمية القدرات التكنولوجية والتخصصية لما يقرب من 30000 معلم.