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محافظ بورسعيد يزور إدارة المرور بتقديم التعازى فى الملازم أول عبدالله الحمامي

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محافظ بورسعيد يزور إدارة المرور بتقديم التعازى فى الملازم أول عبدالله الحمامي محافظ بورسعيد يزور إدارة المرور بتقديم التعازى فى الملازم أول عبدالله الحمامي

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قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس صباحا، بزيارة مقر إدارة مرور بورسعيد، وقدم المحافظ واجب العزاء لرجال إدارة مرور بورسعيد في استشهاد الملازم أول عبدالله الحمامى، والذى وافته المنية أول أمس أثناء تأدية عمله.

وأعلن محافظ بورسعيد عن إطلاق اسم الشهيد ملازم أول عبدالله الحمامى على إحدى مقرات إدارة مرور بورسعيد، مؤكدا أن الشهيد عبدالله الحمامى كان نموذجآ مشرفآ للضابط الذي يتفانى ويخلص في عمله، ومحبآ لوطنه، وكان يتمتع بالسيرة الطيبة والمودة مع زملاءه في العمل، داعيآ الله أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وغفرانه ويدخله فسيح جناته.

كان محافظ بورسعيد شارك مراسم تشييع جنازة شهيد الواجب الملازم أول عبدالله الحمامى، والذى شيع جثمانه في جنازة عسكرية من مسجد الكبير المتعال بحى الزهور تقدمها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والأجهزة الأمنية، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وعدد كبير من اهالي المحافظة وزملاء الشهيد .

المصرى اليوم

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