إغلاق 83 محلًّا خلال جولة ميدانية شملت 100 موقع بشرورة

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كما تم فحص 50 عاملًا خلال الجولة

أغلقت اللجنة الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لجائحة كورونا، والتي نفذتها اللجنة المشتركة في محافظة شرورة، 83 محلًّا مخالفًا لوجود ملاحظات عليها، كما تم فحص 50 عاملًا خلال الجولة.

جاء ذلك بإشراف من المحافظ المكلف موفق بن عبد الهادي العنزي، وبحضور رئيس اللجنة بمنطقة نجران إبراهيم آل حمد قريشة، وعدد من أعضاء اللجان ذات العلاقة بالمنطقة.

ونفذت اللجنة جولة على عدد 100 موقع داخل المحافظة، شمل عددًا من المطاعم والبوفيهات والبقالات والمؤسسات، وكذلك سكن العمالة؛ للتأكد من نظاميتها وتطبيق الإجراءات الاحترازية المطلوبة.