أخبار عاجلة

الخارجية الأمريكية: نواصل الوقوف مع شركائنا لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي -
الأسعار نار!! -
محافظ بني سويف يبحث توزيع المسارات المرورية بالشوارع بعد انتهاء تطوير شارع الجيش -
مؤتمر مشترك بين «الري» و«الزراعة» لتنفيذ مشروع تأهيل المساقي في المنوفية -
نص البيان الختامى والتوصيات للمؤتمر العالمى السادس للإفتاء -
وزير الزراعة: توجيهات رئاسية بتوفير الغذاء الصحي والآمن لجميع المواطنين بأسعار مناسبة -
بايدن يدعو حاكم نيويورك إلى الاستقالة على خلفية ادعاءات بالتحرش الجنسي -
العراق : الولايات المتحدة ستعيد 17 ألف قطعة أثرية تم نهبها بعد الغزو الأمريكي -
الاتحاد السكندري يستعد للزمالك بالفوز على خورشد 20-1 -
موعد مباريات «كيشو» و«متولي» والألعاب الأخرى الأربعاء في أولمبياد طوكيو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إغلاق 83 محلًّا خلال جولة ميدانية شملت 100 موقع بشرورة

Print
كما تم فحص 50 عاملًا خلال الجولة

إغلاق 83 محلًّا خلال جولة ميدانية شملت 100 موقع بشرورة

أغلقت اللجنة الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لجائحة كورونا، والتي نفذتها اللجنة المشتركة في محافظة شرورة، 83 محلًّا مخالفًا لوجود ملاحظات عليها، كما تم فحص 50 عاملًا خلال الجولة.

جاء ذلك بإشراف من المحافظ المكلف موفق بن عبد الهادي العنزي، وبحضور رئيس اللجنة بمنطقة نجران إبراهيم آل حمد قريشة، وعدد من أعضاء اللجان ذات العلاقة بالمنطقة.

ونفذت اللجنة جولة على عدد 100 موقع داخل المحافظة، شمل عددًا من المطاعم والبوفيهات والبقالات والمؤسسات، وكذلك سكن العمالة؛ للتأكد من نظاميتها وتطبيق الإجراءات الاحترازية المطلوبة.

إغلاق 83 محلًّا خلال جولة ميدانية شملت 100 موقع بشرورة

إغلاق 83 محلًّا خلال جولة ميدانية شملت 100 موقع بشرورة

إغلاق 83 محلًّا خلال جولة ميدانية شملت 100 موقع بشرورة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الخارجية الأمريكية: نواصل الوقوف مع شركائنا لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

الخارجية الأمريكية: نواصل الوقوف مع شركائنا لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

"كورونا" خلال 24 ساعة.. 78,806 مصابين بالولايات المتحدة و21,691 في بريطانيا

"كورونا" خلال 24 ساعة.. 78,806 مصابين بالولايات المتحدة و21,691 في بريطانيا

3 آلاف عبروا في يوم واحد.. ارتفاع عدد لاجئي إثيوبيا في السودان

3 آلاف عبروا في يوم واحد.. ارتفاع عدد لاجئي إثيوبيا في السودان