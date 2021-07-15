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أعلنت شركة هيونداي روتيم الكورية عن توقيع عقد بقيمة 300 مليون دولار لمشروع توريد قطارات لهيئة السكك الحديدية في تنزانيا، على أن يتم التصنيع في المنطقة الصناعية ببورسعيد. وتضمنت المناقصة التعاقد على توريد 80 قطار (وحدات كهربائية متحركة) بقيمة 200 مليون دولار و17 جرار كهربائي بقيمة 100 مليون دولار بحلول عام 2024.

وأعرب مسؤول من شركة هيونداي روتيم عن سعادته بتمكن الشركة من الحفاظ على استمرارية توريد القطارات المصنعة بأعلى جودة وأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة إلى مصر وتونس وغيرها من الدول في أفريقيا. وتمكنت شركة هيونداي روتيم إبرام مذكرة تفاهم لتصنيع 840 عربة قطار خلال زيارة الرئيس التنفيذي للشركة إلى مصر، في شهر إبريل الماضي، حيث التقى خلال الزيارة بالرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتضمنت الإتفاقية الأخيرة توطين صناعة القطارات في مصر، بالإضافة إلى إدارة المصنع لمدة 10 سنوات على أن يتم إعداد الكوادر اللازمة ونقل التكنولوجيا المعنية للجانب المصري خلال تلك الفترة. وتهدف المرحلة الأولى للمشروع إلى توطين التصنيع بنسبة 29.9% خلال عامين، ثم رفع النسبة تدريجياً لتصل إلى 50% حتى عام 2030.

وتستهدف الشركة أن تكون مصر هي المصنعة لتلك القطارات في الشركة الأوسط خلال 10سنوات، حيث سيكون مشروع تصنيع القطارات في مصر له دوراً أساسياً في تحقيق نمو أعمالها في الشرق الأوسط وأفريقيا.