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استعدت الهيئة الوطنية للإعلام عبر شبكاتها الإذاعية وقنواتها التلفزيونية بمجموعة متميزة البرامج والافلام والمسرحيات للاحتفال بعيد الأضحى المبارك وجاءت كالتالي:

احتفال الإذاعة المصرية بعيد الأضحى، تقدم الإذاعة المصرية خريطة خاصة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك عبر شبكاتها المختلفة وجاءت الخريطة كالتالي، تحتفل شبكة البرنامج العام بعيد الاضحى المبارك عبر تقديم برامج تتضمن موضوعات عن: فضل يوم عرفة، فريضة الحج ومناسكها، قصة ذبح الأضحية وأهميتها، صلة الأرحام والتواصل مع الأقارب. تقوم الشبكة خلال أيام العيد بإذاعة لقاءات مع شخصيات عامة منها الداعية بوزارة الأوقاف دكتورة نيفين مختار، دكتور شريف بنداري خبير التنمية البشرية، والدكتورة آمال ذكي مستشار وزيرة التضامن.

كما تطوّع عدد من برامجها منها: أحلى ما فينا، الراديو صديقي، كنوز الإذاعة، ما يطلبه المستمعين، العيد فرحة، رأي الدين، دعاء الصالحين، وتستقبل المداخلات الهاتفية من المستمعين للحديث حول مظاهر العيد والاحتفالات المختلفة من جميع المحافظات. وتقدم طوال أيام العيد سهرات خاصة ولقاءات مع نجوم الفن، وإذاعة أغاني العيد.

وتقوم الشبكة صوت العرب، بنقل حي على الهواء لشعائر الحج من المملكة العربية السعودية. تقدم الشبكة عدد من الفقرات المفتوحة طوال أيام العيد التي تناقش عدد من الموضوعات أهمها: خطبة الوداع منهج، حكمة الأضحية وحكمة الهدى ومشروعات توزيع اللحوم، فضل يوم عرفة، الحج كركن خامس للإسلام، وفقرات منوعة عن احتفالات العيد في الدول العربية ودول العالم الإسلامي. وتذيع مجموعة من الابتهالات الدينية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تطويع البرامج القصيرة مثل: يومك سعيد، صورة، أغاني وعجباني، فنون وتراث، ليلة طرب. وفي السهرة يذاع أفلام العيد وسهرات غنائية لنجوم الغناء في الوطن العربي.