أخبار عاجلة

دراسة : مضاعفات مبكرة "صادمة" لداء السكري تصيب المراهقين -
رئيس حقوق الإنسان الأرمن: سنستعرض انتهاكات أذربيجان أمام الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي -
موعد رأس السنة الهجرية.. تعرف علي الإجازات مدفوعة الأجر المتبقية في 2021 -
الوحدة المحلية ببلا تطلق حملات نظافة وتركيب كشافات الإنارة بشوارع المدينة -
رفع 100 طن تراكمات قمامة وأتربة في أسوان -
من أول أغسطس الي منتصف سبتمبر فتح باب التسجيل للدراسات العليا بصيدلية القناة -
الشاطر يُعلق على بيان الزمالك ..فيديو -
مغرد كويتي متفاعلاً مع "قادة المستقبل".. هكذا يُدار الشأن العام في السعودية -
اليوم الاثنين .. "الياسين" يركض في المجموعة الثانية لنصف نهائي سباق الـ 400 م -
وزير الشؤون الإسلامية يُثني على جهود سفير خادم الحرمين في البوسنة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

صوت العرب تنقل بث مباشر لشعائر الحج من المملكة العربية

Print
صوت العرب تنقل بث مباشر لشعائر الحج من المملكة العربية السعودية صوت العرب تنقل بث مباشر لشعائر الحج من المملكة العربية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعدت الهيئة الوطنية للإعلام عبر شبكاتها الإذاعية وقنواتها التلفزيونية بمجموعة متميزة البرامج والافلام والمسرحيات للاحتفال بعيد الأضحى المبارك وجاءت كالتالي:

احتفال الإذاعة المصرية بعيد الأضحى، تقدم الإذاعة المصرية خريطة خاصة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك عبر شبكاتها المختلفة وجاءت الخريطة كالتالي، تحتفل البرنامج العام بعيد الاضحى المبارك عبر تقديم برامج تتضمن موضوعات عن: فضل يوم عرفة، فريضة الحج ومناسكها، قصة ذبح الأضحية وأهميتها، صلة الأرحام والتواصل مع الأقارب. تقوم الشبكة خلال أيام العيد بإذاعة لقاءات مع شخصيات عامة منها الداعية بوزارة الأوقاف دكتورة نيفين مختار، دكتور شريف بنداري خبير التنمية البشرية، والدكتورة آمال ذكي مستشار وزيرة التضامن.

كما تطوّع عدد من برامجها منها: أحلى ما فينا، الراديو صديقي، كنوز الإذاعة، ما يطلبه المستمعين، العيد فرحة، رأي الدين، دعاء الصالحين، وتستقبل المداخلات الهاتفية من المستمعين للحديث حول مظاهر العيد والاحتفالات المختلفة من جميع المحافظات. وتقدم طوال أيام العيد سهرات خاصة ولقاءات مع نجوم الفن، وإذاعة أغاني العيد.

وتقوم الشبكة صوت العرب، بنقل حي على الهواء لشعائر الحج من المملكة العربية . تقدم الشبكة عدد من الفقرات المفتوحة طوال أيام العيد التي تناقش عدد من الموضوعات أهمها: خطبة الوداع منهج، حكمة الأضحية وحكمة الهدى ومشروعات توزيع اللحوم، فضل يوم عرفة، الحج كركن خامس للإسلام، وفقرات منوعة عن احتفالات العيد في الدول العربية ودول العالم الإسلامي. وتذيع مجموعة من الابتهالات الدينية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تطويع البرامج القصيرة مثل: يومك سعيد، صورة، أغاني وعجباني، فنون وتراث، ليلة طرب. وفي السهرة يذاع أفلام العيد وسهرات غنائية لنجوم الغناء في الوطن العربي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مغرد كويتي متفاعلاً مع "قادة المستقبل".. هكذا يُدار الشأن العام في السعودية

مغرد كويتي متفاعلاً مع "قادة المستقبل".. هكذا يُدار الشأن العام في السعودية

برنامج "صيف السعودية 2021" يسهم بتطوير المنتج السياحي وتنويع فرص الاستثمار

برنامج "صيف السعودية 2021" يسهم بتطوير المنتج السياحي وتنويع فرص الاستثمار

السعودية تدعو مواطنيها إلى توخي الحيطة حتى الخميس المقبل نتيجة الأحوال الجوية

السعودية تدعو مواطنيها إلى توخي الحيطة حتى الخميس المقبل نتيجة الأحوال الجوية

الأكاديمية السعودية اللوجستية تعلن عن بدء التسجيل في 4 برامج تدريبية منتهية بالتوظيف

الأكاديمية السعودية اللوجستية تعلن عن بدء التسجيل في 4 برامج تدريبية منتهية بالتوظيف