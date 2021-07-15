محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى إنشاء منفذ الحى الإماراتى الجديد

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واصل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الخميس، جولاته الميدانية لمتابعة معدلات العمل في عدد من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بمناطق متفرقة بالمحافظة، حيث تابع «المحافظ» سير العمل في إنشاء منفذ الحى الإماراتى الجديد، والموقف التنفيذى الحالى، رافقه خلالها أمن الموانىء وأمن المحور ورئيس حى الجنوب .

وأطلع «المحافظ» على الأعمال الإنشائية التي تمت بالمنفذ الجديد حتى الآن، والتى شملت إنشاء مظلات والحارات، والرسومات التجميلية على جانبى المنفذ، مشيدا بمستوى تنفيذ المنفذ والذى يعد واجهة حضارية لبورسعيد أمام زائريها بعد تشغيل الميناء البرى الجديد .

وشدد «محافظ بورسعيد»على ضرورة الالتزام بتحقيق السيولة المرورية في الحركة والانضباط وعدم الاذدحام في المنفذ، لافتا إلى أن محافظة بورسعيد شهدت تطورا غير مسبوقا في كافة المنافذ الجمركية والذى يأتى بالتوازى مع إقامة كبرى المشروعات التنموية والخدمية في العديد من المجالات، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بمنفذ الحى الاماراتى استعدادا لافتتاحه قريبا.