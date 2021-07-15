زراعة الفيوم تناقش الحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل

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عقد الخميس، الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم اجتماعاً طارئ مع إدارة حماية الأراضي بالمديرية ومسؤولي الحماية بالإدارات الزراعية بالمحافظة بقاعة الاجتماعات بالمديرية، تنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالتشديد على جهاز حماية الأراضي بتكثيف الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها، بحضور المهندس نصر محمود مدير عام الشؤون الزراعية والمهندس على مسعد مدير عام حماية الأراضى بالمديرية والمهندس ربيع محفوظ مديرمركز المعلومات والمهندسة شيماء محمد المكتب الفني وفاطمة جاد مسؤول الإعلام والعلاقات العامة بالبحوث الزراعية بالفيوم، حيث تم مناقشة كل ما يخص دور حماية الأراضي للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل.

شدد وكيل الوزارة على المرور والمتابعة اليومية من قبل حماية الأراضي بالإدارة الزراعية وعمل تقرير يومي ويتم عرضه على مدير الادارةالزراعية بالمركز لإتخاذ اللازم. وأشارعند إكتشاف مخالفه التعدي على الارض الزراعيه بالبناء يحرر محضر 3 سكرتارية تجريف بالمخالفه ويتم اخطار الوحده المحليه بذات التاريخ والحالة في مراحلها الأولي. وايضا يحرر محضر 3 سكرتاريه ارتكاب افعال من شأن تبوير الأرض الزراعية. وأضاف عند إكتمال المخالفة يحرر محضر 3 سكرتارية أعمال بناء طبقاً للقانون 7 لسنه 2018.

وأكد عند اكتشاف مخالفة التعدي بالتبوير يحرر له محضر 3 سكرتارية ارتكاب افعال. وكذلك عند مرور لجنة حماية الإرضي بالمديرية على أي مركز من مراكز المحافظة واكتشاف أي تعدي على الإرض الزراعية يتم أحالة المسئولين للتحقيق.

وجه وكيل الوزارة على أن يتم التنسيق بين مدير الإدارة الزراعية ورئيس مجلس المدينة والشرطة نحوتفعيل دور اللجان الخماسية والثلاثية لإزالة المخالفات ويحرر محضر إثبات حالة بذلك بالتعدي أو الازالة. ونوه يوجد بالجمعيات محاضر 3 سكرتارية محررة ولم يتم تسليمها للشرطه ما هوالمقصود من ذلك خاصة محاضر أعمال البناء وفي حالة التأكد من عدم مطالبة هذه المحاضر يحول المسؤول إلى الرقابة الإدارية مباشر.

ونبه في حاله الازالة وعدم رفع الأنقاض من مكان الازاله يتم تحرير محضر أرتكاب أفعال من شأنها تبوير الأرض الزراعية وذك كل موسم زراعي. وشدد ايضا وكيل الوزارة كل ما يستجد من أعمال على الأرض الزراعية مخالف لقانون حماية الإراضي يتم عمل مذكره بذلك وتعرض على مدير الادارة وكذلك ادارة حماية الأراضي مثل ( أسوار التجميل