«القومى للسكان» و«اليونيسيف» ينظمان برامج تدريبية لطلاب الجامعات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، اليوم الخميس، فعاليات ورشة عمل تدريبية للقيادات الطلابية لمبادرة شباب مصر والتى ينفذها المجلس القومى للسكان بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف )، في إطار تفعيل دورالشباب في العمل التطوعي وإشراكهم في جهود الدولة لتحسين جودة حياة المواطن المصري والمشاركة المجتمعية باعتبارهم شركاء فاعلين في جهود التنمية المحلية.

جاء ذلك في إطار استكمال أنشطة المبادرة في 12 جامعة حكومية ( المنصورة- الجامعة المصرية الروسية- أسيوط- طنطا- حلوان- كفر الشيخ- قناة السويس- الفيوم- دمياط- أسوان- جامعة دراية بالمنيا- القاهرة).

جدير بالذكر أن مرحلة تثقيف الأقران قد بدأت بعد الإنتهاء من البرنامج التدريبى لطلبة الجامعات المشاركين، لبناء قدرات الشباب المتطوعين، لدعم تمكين الشباب في العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية كمثقفي أقران ومحدثين للتغيير بين أقرانهم للوصول إلى أكثر من 10000طالب وطالبة من الكليات المختلفة وكذلك مجتمعاتهم المحلية.

ومن المقرر أن يتم عقد ندوات تثقيفية للأسر في المحافظات محل الإختيار من المبادرة لنشر الوعي الثقافي حول الصحة الإنجابية والقضايا السكانية، والتربيية الإيجابية للتعرف على طرق وأفكار عملية لتنمية شخصية الطفل، وكيفية تعزيز الحوار الأسري، وكيفية التعامل مع المراهقين.

ويقوم المجلس بالتعاون مع منظمة اليونيسف بدعم نشر الإرشادات والنصائح عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم الوصول إلى أكثر من مليون مشاهدة والاطلاع على المحتوى التوعوي الذي تقدمه صفحة المبادرة، وسوف تساهم إدارة المبادرة بدعم فرق التوعية في الجامعات المشاركة والحرص على الوصول لأكبر عدد من شباب الجامعات المتطوعين من كافة الجامعات الحكومية والخاصة.