محافظ بورسعيد يشيد بالعمل فى تطوير شارع الشاحنات

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أشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، بمستوى العمل في تطوير شارع الشاحنات بحى الضواحى، والالتزام بخطة إنجاز العمل طبقا للمواعيد المقررة، جاء ذلك خلال جولة محافظ بورسعيد التفقدية، لمتابعة آخر تطورات سير العمل بشارع الشاحنات، رافقه اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى ومنطقة تعمير بورسعيد برئاسة المهندسة هويدا شميس منطقة تعمير بورسعيد والشركات القائمة على أعمال تطوير الشارع .

أكد محافظ بورسعيد، أن تطوير شارع الشاحنات شمل أعمال تركيب أعمدة إضاءة ورصف الشوارع بأكملها على أعلى مستوى وتجميل الشارع بشكل حضارى يتناسب مع طبيعة المشروعات القومية بالمنطقة، ليصبح شارع الشاحنات من أكثر المحاور المرورية الهامة بحى الضواحى بعدما كان يشهد التكدس والاذدحام، وذلك في إطار ارتقاء المحافظة بحى الضواحى وتطوير العديد من المناطق، حيث قامت المحافظة برفع كفاءة العديد من الشوارع بالتوازى في مختلف مناطق حى الضواحى للمرة الأولى من نوعها، وذلك لمواكبة قطار التنمية الذي يسير بمحافظة بورسعيد في مختلف المجالات .

يذكر أن مخطط تطوير شارع الشاحنات يبدأ من شارع عزمي حتي شارع ٢٣ ديسمبر والربط على محور ٣٠ يونيو بطول حوالي ٤ كم، ويحتوى على شبكات صرف الأمطار، ويسير في اتجاهين، كل اتجاه أربع طرق وفق أحدث اساليب رصف الطرق.