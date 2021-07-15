"جحا المصري" و"أزمة سكر" و"يوميات زوجة مفروسة أوي" على نايل كوميدي في العيد

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تحتفل نايل كوميدي بعيد الاضحي بداية من يوم وقفة عرفات تقدم القناة المسلسل العربى «جحا المصرى» ومسلسل «أزمة سكر» ومسلسل «يوميات زوجة مفروسة اوى» وست كوم «انا وبابا وماما»، وتلتقون والفيلم العربى «غبى منه فيه»، وفي السهرة تلتقون والمسرحية الكوميدية «الجوكر» .

في اول ايام العيد تقدم القناة المسلسل العربى «جحا المصرى» ومسلسل «أزمة سكر» ومسلسل «يوميات زوجة مفروسة اوى» وست كوم «انا وبابا وماما»، وتلتقون والفيلم العربى «عسكر في المعسكر»، وفي السهرة تلتقون والمسرحية الكوميدية «شاهد ما شفش حاجة» .

في ثانى ايام العيد تقدم القناة المسلسل العربى «جحا المصرى» ومسلسل «أزمة سكر» ومسلسل «يوميات زوجة مفروسة اوى» وست كوم «انا وبابا وماما»، وتلتقون والفيلم العربى «تيمور وشفيقة»، وفي السهرة تلتقون والمسرحية الكوميدية «شارع محمد على» .

في ثالث ايام العيد تقدم القناة المسلسل العربى «جحا المصرى» ومسلسل «أزمة سكر» ومسلسل «يوميات زوجة مفروسة اوى» وست كوم «انا وبابا وماما»، وتلتقون والفيلم العربى «بنات العم»، وفي السهرة تلتقون والمسرحية الكوميدية «ريا وسكينة» .

في اول ايام العيد تقدم القناة المسلسل العربى «جحا المصرى» ومسلسل «أزمة سكر» ومسلسل «يوميات زوجة مفروسة اوى» وست كوم «انا وبابا وماما»، وتلتقون والفيلم العربى «انا وهو وهي»، وفي السهرة تلتقون والمسرحية الكوميدية «انها حقا عائلة محترمة» .

وفي قناة العائلة في عيد الفطر

في وقفة عرفات تقدم القناة برامج «حياتنا – هي- بيت العيلة – من كل بلد اكلة – طبيب العيلة – شباب كل يوم»، وتلتقون والمسلسل العربى «الامام المراغى» ومسلسل «عائلة تاجر السعادة» ومسلسل «ابو ضحكة جنان» وست كوم «راجل وست ستات»، وتلتقون والفيلم العربى «هجرة الرسول» .

في اول ايام العيد تقدم القناة برامج «حياتنا – هي- بيت العيلة – من كل بلد اكلة – طبيب العيلة – شباب كل يوم»، وتلتقون والمسلسل العربى «الامام المراغى» ومسلسل «عائلة تاجر السعادة» ومسلسل «ابو ضحكة جنان» وست كوم «راجل وست ستات»، وفي السهرة تلتقون والمسرحية الكوميدية «ريا وسكينة» .

في ثانى ايام العيد تقدم القناة برامج «حياتنا – هي- بيت العيلة – من كل بلد اكلة – طبيب العيلة – شباب كل يوم»، وتلتقون والمسلسل العربى «الامام المراغى» ومسلسل «عائلة تاجر السعادة» ومسلسل «ابو ضحكة جنان» وست كوم «راجل وست ستات»، وفي السهرة تلتقون والمسرحية الكوميدية «شاهد ما شفش حاجة» .

في ثالث ايام العيد تقدم القناة برامج «حياتنا – هي- بيت العيلة – من كل بلد اكلة – طبيب العيلة – شباب كل يوم»، وتلتقون والمسلسل العربى «الامام المراغى» ومسلسل «عائلة تاجر السعادة» ومسلسل «ابو ضحكة جنان» وست كوم «راجل وست ستات»، وفي السهرة تلتقون والمسرحية الكوميدية «الهمجى» .

في اول ايام العيد تقدم القناة برامج «حياتنا – هي- بيت العيلة – من كل بلد اكلة – طبيب العيلة – شباب كل يوم»، وتلتقون والمسلسل العربى «الامام المراغى» ومسلسل «عائلة تاجر السعادة» ومسلسل «ابو ضحكة جنان» وست كوم «راجل وست ستات»، وفي السهرة تلتقون والمسرحية الكوميدية «السكرتير الفنى» .