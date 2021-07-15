الأهلي تخصص تتويج على حساب مواطني رؤوساء «الكاف» ..هل يأتي الدور على كايزر تشيفز؟

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تتوجه الأنظار صوب ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية مع إشارة عقارب الساعة إلى التاسعة بتوقيت القاهرة من مساء السبت المقبل لمتابعة نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي سيجمع الأهلي وكايزر تشيفز.

الأهلي يتطلع لحسم الكأس العاشرة ومواصلة الانفراد بالرقم القياسي في حين أن كايزر تشيفز يحلم بالنجمة الأولى وتذوق طعم الصعود على منصة تتويج دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه.

الأهلي كان متخصصاً في التتويج على حساب أندية منتمية لبلد رؤساء الاتحاد الأفريقي «كاف» عبر تاريخه.

السوداني عبدالحليم محمد تولى منصب رئيس الاتحاد الأفريقي «كاف» خلال 205 يومًا فقط وبالتحديد منذ أغسطس 1987 وحتى مارس 1988 وكان شاهدًا على تتويج الأهلي على حساب الهلال السوداني بلقب أفريقيا للأندية أبطال الدوري في 1987، بعد تعادل سلبي في الخرطوم وانتصار أحمر في القاهرة بثنائية.

يتجدد الموعد مع تتويج اّخر للأهلي على حساب مواطني رئيس «كاف»، هذه المرة عبر بوابة القطن الكاميروني وهو النادي الذي ينتمي لمدينة جاروا مسقط رأس الكاميروني عيسى حياتو الرئيس التاريخي للكاف الذي استمر في المنصب لمدة 28 عامًا، وعانق الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا نسخة 2008 على حساب القطن بعد الفوز ذهاباً في القاهرة بهدفين والتعادل إيجابياً بجاروا.

رجل الأعمال الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي نُصب رئيسًا للاتحاد الأفريقي «كاف» منذ أشهر قليلة بالتزكية، وتأهل بعدها كايزر تشيفز لمواجهة الأهلي في النهائي القاري، فترى سيواصل المارد الأحمر عاداته ويُتوج من جديد وللمرة الثالثة على حساب نادي ينتمي لوطن رئيس الكاف في موقعة السبت؟