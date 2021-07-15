"المصلحة" و"دلع البنات" و"بنات العم" و"الهمجي" و"أخويا هايص" على الفضائية المصرية في العيد

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في عيد الأضحى تقدَّم على شاشة الفضائية المصرية في فترة الصباح برامج صباحنا مصري وحامل القران ثم الانتقال لإذاعة خارجية لنقل شعائر الوقوف بعرفة وفي فترة بعد الظهيرة في الساعة الثانية والنصف تلتقون والفيلم العربى «من عظماء الاسلام» ثم الانتقال لنقل نفرة الحجيج واغانى الحج، وتلتقون في فترة السهرة الساعة العاشرة مساء ً وفيلم «هجرة الرسول».

أول أيام العيد

تقدم في فترة الصباح برنامج صباحنا مصري، ويعقبه الفيلم العربى «يا حلاوة الحب»، ويعقبة برنامج سيدتى ونور في قلبى وبالهنا، وتلتقون في فترة ما بعد الظهيرة في الساعة الثانية والنصف عصراً ً ومسرحية «هالة حبيبتى»، وتلتقون في فترة السهرة الساعة العاشرة مساءً وفيلم «بنات العم».

ثاني أيام العيد

تقدم في فترة الصباح برنامج صبحنا مصرى، ويعقبه الفيلم العربى «ابن ذوات»، ويعقبة برنامج سيدتي ونور في قلبي وبالهنا، وتلتقون في فترة ما بعد الظهيرة في الساعة الثانية والنصف عصراً ً ومسرحية «الهمجى»، وتلتقون في فترة السهرة الساعة العاشرة مساءً وفيلم «المصلحة» .

ثالث ايام العيد :

وتقدم في فترة الصباح برنامج صبحنا مصرى، ويعقبه الفيلم العربى «دلع البنات»، ويعقبة برنامج سيدتى ونور في قلبى وبالهنا، وتلتقون في فترة ما بعد الظهيرة في الساعة الثانية والنصف عصراً ً ومسرحية «اخويا هايص»، وتلتقون في فترة السهرة الساعة العاشرة مساءً وفيلم «عايزة ايه» .

رابع ايام العيد :

وتقدم في فترة الصباح برنامج صبحنا مصرى، ويعقبه برامج مساجد الارض وشعائر صلاة الجمعه وحديث شيخ الأززهر، وتلتقون في فترة ما بعد الظهيرة في الساعة الثانية والنصف عصراً ً ومسرحية «مطار الحب»، وتلتقون في فترة السهرة الساعة العاشرة مساءً وفيلم «رد قلبى».