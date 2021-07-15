رد قلبي والعيال كبرت والواد سيد الشغال على شاشة القناة الثانية في عيد الأضحى

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استعدت قنوات التليفزيون المصري الثانية والفضائية بخطة برامجية متميزة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك تتضمن عددًا من البرامج والسهرات والمسرحيات والأفلام وتُقدم الخرائط على النحو التالي: في القناة الثانية وقفة عيد الأضحى، تقدم في فترة الصباح برامج مصر جميلة وشباب على الهوا وزينة وعلى أرض مصر، وفي فترة بعد الظهيرة في الساعة الرابعة تلتقون والفيلم العربى «من عظماء الإسلام»، وتلتقون في فترة السهرة الساعة التاسعة مساءً ومسرحية «شارع محمد علي».

أول أيام العيد:

تقدم في فترة الصباح برامج مصر جميلة وشباب على الهوا وزينة وعلى ارض مصر وامانى وأغاني وفي فترة بعد الظهيرة في الساعة الرابعة تلتقون والفيلم العربي «عنتر شايل سيفه»، وتلتقون في فترة السهرة الساعة التاسعة مساء ً ومسرحية «الواد سيد الشغال».

ثاني أيام العيد

تقدم في فترة الصباح برامج مصر جميلة وشباب على الهوا وزينة وعلى ارض مصر واماني وأغانى وفي فترة بعد الظهيرة في الساعة الرابعة تلتقون والفيلم العربي «فيفا زلاطا»، وتلتقون في فترة السهرة الساعة التاسعة مساء ً ومسرحية «العيال كبرت».

ثالث ايام العيد :

تقدم في فترة الصباح برامج مصر جميلة وشباب على الهوا وزينة وعلى ارض مصر وامانى واغانى وفي فترة بعد الظهيرة في الساعة الرابعة تلتقون والفيلم العربى «الحب الأول»، وتلتقون في فترة السهرة الساعة التاسعة مساء ً ومسرحية «جوليو وروميت» .

رابع ايام العيد :

تقدم في فترة الصباح برامج مصر جميلة وانغام السماء وامانى واغانى وفي فترة بعد الظهيرة في الساعة الرابعة تلتقون والفيلم العربى «رد قلبى»، وتلتقون في فترة السهرة الساعة التاسعة مساء ً ومسرحية «المايسترو» .