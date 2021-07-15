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تحتفل شبكة الإذاعات الإقليمية بعيد الأضحى المبارك، وتأتي خطة شبكة الإذاعات الإقليمية بإذاعاتها الإحدى عشرة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، بحيث تقدم كل خدمة إذاعية خطة كاملة للاحتفال تمتد على مدار ايام العيد حيث تقدم الإذاعات مجموعة متنوعة من البرامج والفترات المفتوحة طوال أيام العيد تتضمن ذبح الأضحية، والإجراءات الاحترازية المتبعة في عملية الذبح.

وتستعرض أهم مناسك وسنن التلبية وذبح الأضحية، كما تناقش موضوعات الصحة والغذاء الصحي في أيام العيد. وتستقبل الاذاعات المختلفة تهاني المسئولين والشخصيات العامة ونجوم المجتمع في العيد.

وتقدم الشبكة الثقافية على البرنامج الإنجليزي والفرنسي والإيطالي والألماني فترات مفتوحة وبرامج للحديث عن: الحج وشعائره الدينية، تغطية احتفال الشعب المصري بعيد الاضحي المبارك في ظل جائحة كورونا من خلال اتصالات هاتفية مع المستمعين وأيضًا يتناول البرنامج الدروس المستفادة من الاضحية ومناسك الحج والمعاني النبيلة للعيد ومنها التراحم والتكافل وصلة الرحم والتضحية والفداء، عادات وتقاليد شعوب الدول العربية والمسلمين حول العالم في العيد، مع إذاعة باقة متنوعة من أحدث الأغاني والألبومات الأجنبية.