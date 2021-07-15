تعرف كيف تحتفل إذاعة القرآن والشباب والرياضة بعيد الأضحى

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتفل الإذاعة المصرية من خلال شبكاتها بعيد الأضحى، وتقدّم الشبكة القرآن الكريم نقلا حيًا لصلاتي الظهر والعصر قصرًا وجمعًا من مسجد نمره بعرفات يوم التاسع من ذي الحجة، وكذلك نقل نفره الحجيج من عرفات إلى المزدلفة يوم التاسع من ذي الحجة، نقل صلاة العيد.

الشباب والرياضة

وتقدم الشبكة عددًا من الفقرات المفتوحة خلال أيام العيد تحتفل مع المواطنين والشباب بالعيد وتستضيف نجوم الفن والرياضة للحديث حول قضاءهم العيد منها: العيد عيدنا، وتحلى اللمة، خمسة فرفشة، أيامنا الحلوة، معاك المايك، الراديو يجمعنا، كما تقدم لقاءات مع أصحاب المبادرات الشبابية والتي تحمل الخير والأمل لمصر، وتقدم برامج ترفيهية مع الشباب حول فرحة العيد والتجمع العائلي والآتيكيت وذكريات العيد، ‏وتقوم بإذاعة الاغاني العربية والأجنبية لعشاق الموسيقى من كل دول العالم.

وجاءت خطة شبكة الإذاعات الموجهة للاحتفال بوقفة عرفات وعيد الأضحى كالتالي: يتم إذاعة حديث من الأرشيف بعنوان «فصلي لربك وانحر» يعمم على كل خدمات الشبكة.

كما يتم إنتاج برامج حوارية عن العيد باللغة العربية بعنوان «أهلا بالعيد». بالإضافة إلى تلوين البرامج على الخرائط الإذاعية وتطويعها للحديث عن المناسبة باللغة العربية والإنجليزية والتركية والأوزبكية. كما تقدم سهرات غنائية وحلقات خاصة من برنامج «مع الجالية».