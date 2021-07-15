رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2021 .. والفاتورة التفصيلية

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أعلنت الشركة الشركة المصرية للاتصالات WE عن إمكانية الاستعلام المباشر الآن عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2021، عبر موقع الشركة على شبكة الانترنت أو من خلال الاتصال برقم الـ «كول سنتر» الخاص بالشركة، ودفع الفاتورة دون اتخاذ أي إجراءات حتى يوم 14 أغسطس 2021.

تتضمن فاتورة التليفون المنزلي عن شهر يوليو المحاسبة عن اتصالات الأشهر من يوليو وحتى يونيو 2021، ويطلق على الفاتورة التليفون المنزلي على الربع الثاني من العام فاتورة شهر يوليو 2021.

ويوجد جدول ثابت معلن من الشركة المصرية للاتصالات بمواعيد سداد فاتورة الهاتف الأرضي وكذلك فترة السماح الممنوحة للسداد، وفترة منع إجراء المكالمات والسماح فقط بالاستقبال، ثم موعد قطع الحرارة عن العملاء الذين لم يسددوا فاتورة التليفون الأرضي.

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2021

أصدرت الشركة المصرية للاتصالات WE فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2021 يوم 15 يوليو 2021.

تنتهي فترة شهر السماح لسداد الفاتورة يوم 14 أغسطس 2021.

تبدأ شركة وي فى منع إجراء مكالمات من التليفون الأرضي والسماح فقط بالاستقبال اعتبارًا من يوم 15 أغسطس 2021.

تنتهي فترة السماح باستقبال المكالمات يوم 14 سبتمبر 2021.

تُوقف الشركة خدمة استقبال المكالمات أيضًا يوم 15 سبتمبر ويتم فرض غرامة تأخير على غير المسددين.

يمكن من خلال الرابط التالي الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون من موقع الشركة المصرية للاتصالات، وذلك عن طريق إدخال رقم التليفون وكود المحافظة، ويمكن أيضًا معرفة فاتورة التليفون الأرضي عن طريق الاتصال بالرقم المختصر 19777.

كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي؟

توجد عدة أماكن يمكن من خلالها سداد فاتورة التليفون الأرضي وهي الدفع عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات WE الكترونيًا، كما يمكن الدفع من خلال مراكز وسنترالات شركة WE، وكذلك عبر خلال خدمة فورى.

تستطيع الدفع أيضًا عبر ماكينات ATM البنك الأهلي المصري أو التجاري الدولي، أو عبر خدمة أمان، أو من خلال خدمة فودافون كاش، أو خدمة سداد.

يمكن أيضًا السداد فى مكاتب البريد المصري، أو عبر خدمة Bee، أو خدمة خدماتي، وكذلك خدمتى مصاري وممكن.

باقات فواتير التليفون الأرضي المقدمة من الشركة المصرية للاتصالات WE

تقدم الشركة المصرية للاتصالات WE عدد 3 باقات لخدمات التليفون المنزلي، والتى تقدم وفقًا لها فواتير التليفون الأرضي وهي:

باقة we أرضي 20 وتقدم عدد 120 دقيقة داخلية شهريًا للتليفون الأرضي.

باقة we أرضي 35 وتقدم 2500 دقيقة داخلية للتليفون الأرضي أو شبكة WE للمحمول بالإضافة أيضًا إلي ألف دقيقة للمحافظات.

باقة we أرضي 65 وتقدم بالإضافة إلي العرض المقدم فى باقة 35 عدد 250 دقيقة أخري إضافية لشبكات المحمول الخاصة بالشركات الاخري وهي فودافون أو اتصالات أو أورانج.

خدمة الفاتورة التفصيلية بالرابط

يمكن الحصول علي بيان تفصيلي لمكالمات التليفون الأرضي للمحافظات وخدمة الانترنت وكذلك الخدمات الصوتية، ويمكن استلام الفاتورة التفصيلية عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني.

وتظهر خدمة الفاتورة التفصيلية بيان استهلاك خدمة الانترنت والخدمات الصوتية وبيان مكالمات المحافظات والمحمول، مقابل جنيهين للفاتورة الشهرية و6 جنيهات للفاتورة ربع السنوية، ويتم اضافة الرسوم إلي الفاتورة التالية للفاتورة المطلوب تفاصيلها.

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