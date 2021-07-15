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تفقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الإنشاءات بمحطة الضبعة النووية للوقوف على آخر تطورات المحطة النووية السلمية.

وصرح الدكتور محمد شاكر، بأن هناك تطورات وديناميكية إيجابية في تنفيذ مشروع الضبعة، مشيرًا إلى أن الاقتراب المنهجي من الحلم النووي المصري يمضي بدعم كامل من القيادة السياسية المصرية، ومهما كانت التحديات أمامنا فإن الفريق المصري الروسي المحترف قادر على التصدي لها بفاعلية ونجاح.

وأضاف آليكسي ليخاتشوف «إن الفريقين يعملان ككائن واحد، ويضعان أهدافًا كبيرة ويبذلان قصارى جهدها لتحقيقها ونتيجة لتلك الجهود المنسقة، فقد تمكن الفريق المصري الروسي من تسليم كافة وثائق التراخيص والمستندات المطلوبة في نهاية شهر يونيو إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للحصول على إذن الإنشاء للوحدتين الأولى والثانية من محطة الضبعة النووية».

من جانبه، فقد أعرب الدكتور أمجد الوكيل «ان إنشاء محطة الضبعة النووية يعطى دفعة لاستمرار التنمية الاقتصادية للبلاد كما يساعد في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لمصر 2030، ويعد حافزًا لزيادة الإمكانات الصناعية والسياحية لمصر عامة ولمحافظة مطروح خاصة».

وتفقد الوزير موقع إنشاء الرصيف البحرى بموقع الضبعة والمخطط أن يستخدم في نقل المعدات الثقيلة للمحطة، وتفقد اماكن اٍنشاء الوحدات النووية الاربعة بالموقع.

كما تفقد الوفد المدينة السكنية للخبراء الروس العاملين بالموقع، ومركز الألعاب الرياضية والمدرسة وروضة الأطفال ضمن المباني الخدمية لتقديم متطلبات الإعاشة اللازمة للخبراء الروس والعاملين بالمشروع.