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«ماجواير»: ألم«يورو» سيلاحقنى لسنوات

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«ماجواير»: ألم«يورو» سيلاحقنى لسنوات «ماجواير»: ألم«يورو» سيلاحقنى لسنوات

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أكد المدافع الإنجليزى، هارى ماجواير، أن شعور الألم من الهزيمة التي تلقاها منتخب بلاده في نهائى اليورو أمام إيطاليا، لن يختفى بصورة كاملة.

وقال ماجواير، بحسب ما نقلت صحيفة «ذا صن» البريطانية: «كل خيبات الأمل تستمر حولك وتفكر دائمًا بها، لا أزال أفكر في (الخروج من نصف نهائى )، وسأظل أفكر في هذا النهائى (اليورو) لسنوات عديدة قادمة». وأضاف: «كنت آمل أن نحظى بليلة للذكرى، قدمنا كل شىء لدينا، لكن لم يكن ذلك كافيًا، لا أزال أشعر بخيبة الأمل».

وواصل ماجواير: «من المحبط للغاية ألا تخسر أي مباراة طوال البطولة، ولا تكون البطل في نهاية المطاف، لكن نحن في وضع أفضل مما كنا عليه في روسيا، ونأمل في العودة من قطر (مونديال 2022) بمركز أفضل مما نحن فيه الآن».

وتابع: «فى هذه البطولة (اليورو)، حققنا 3 انتصارات في الأدوار الإقصائية، وخسرنا مباراة بركلات الترجيح، وهذا يظهر مدى تقدم الفريق، نحن فريق شاب يملك خبرة سيئة من خسارة النهائى، لكن سنتعلم منه». واستكمل المدافع الإنجليزى: «بالنسبة لى، شعورى أفضل بلعب النهائى مما كان عليه شعورى باللعب في نصف النهائى أمام كرواتيا (فى كأس العالم)، من حيث الحالة الذهنية والثقة والإيمان».

وأضاف: «أنا على ثقة أننا في الأدوار الإقصائية المقبلة سنتطور وسنتعلم، ولا يتبقى على كأس العالم سوى 16 شهرًا».

المصرى اليوم

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