«كليمنت لينجليت» يتلقى عرضا للانضمام إلى «إيفرتون» الإنجليزى

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كشفت وسائل الإعلام الإسبانية عن بوجود اهتمام من جانب رافائيل بينيتيز، المدير الفنى الجديد لإيفرتون، بالحصول على خدمات الفرنسى كليمنت لينجليت، مدافع برشلونة، في الميركاتو الصيفى الجارى.

ويعد لينجليت (26 عامًا) من العناصر الأساسية في دفاعات الفريق الكتالونى، خلال الموسمين الماضيين، سواء تحت قيادة رونالد كومان أو كيكى سيتين. وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن بينيتيز يعتزم تحسين مستوى دفاع فريقه، وبالتالى وضع لينجليت على جدول أعماله رغم امتداد عقده مع برشلونة حتى 2026.

ويعتبر لينجليت من المدافعين المميزين في أوروبا، على الرغم من صغر سنه، حيث تواجد مؤخرًا مع منتخب بلاده في كأس أمم أوروبا، لكنه جاء ثالثًا في الترتيب خلف فاران وكيمبيمبى.

وأضافت الصحيفة أنه بالنسبة لبينيتيز، سيرفع لينجليت من مستوى أداء إيفرتون الدفاعى، بحكم الخبرات التي اكتسبها من تواجده مع برشلونة.

ويعد إيفرتون من الأندية التي ترتبط بعلاقات جيدة مع برشلونة، حيث تعاقد النادى الإنجليزى مع أكثر من لاعب كتالونى، وعلى رأسهم لوكاس دينى ويارى مينا وأندريه جوميز.

واختتم التقرير بأن بينيتيز يفكر أيضًا في التعاقد مع قلب الدفاع السنغالى كاليدو كوليبالى، الذي أشرف على تدريبه في نابولى.