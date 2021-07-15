شركة إسمنت حائل تستعرض عددًا من المبادرات الاستراتيجية لعام 2021

★ ★ ★ ★ ★

شملت المسؤولية الاجتماعية وحماية البيئة والصحة وجودة الحياة

استعرضت شركة إسمنت حائل، عددًا من المبادرات الاستراتيجية في مسارات عدة، لعام 2021م؛ شملت: "المسؤولية الاجتماعية، وحماية البيئة، والصحة وجودة الحياة".

وأطلقت الشركة في مسار "المسؤولية الاجتماعية" مبادرة "إجازتك 2" بالشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، لاستثمار أوقات فراغ الشباب وقت الإجازة الصيفية، عبر برامج تقنية مبتكرة مستديمة الأثر.

وأشارت إلى أن المبادرة انطلقت في نسختها الأولى العام 2019م، واستهدفت أكثر من ثلاثة آلاف طالب وطالبة من جميع مراحل التعليم، وتنفيذ 100 برنامج تدريبي.

وأضافت: تم إطلاق مبادرة "منتدى التطوع" بالشراكة مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة لرفع مستوى ثقافة التطوع بالمجتمع المحلي من خلال اليوم العالمي للتطوع سنويًّا؛ حيث بدأت النسخة الأولى عام 2019م، ويتخلل المنتدى إثراء ثقافة التطوع عبر عرض التجارب، وورش العمل المتخصصة، بالإضافة إلى معارض الفرص التطوعية.

وتابعت: بالشراكة مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تم إطلاق ملتقى المسؤولية الاجتماعية السنوي الذي يهدف إلى تبني ثقافة المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة من خلال ملتقى سنوي يحتوي على الأطروحات العلمية والتطبيقية، ويجمع المهتمين والمؤثرين في منطقة حائل، واستضافة الخبراء المحليين والدوليين في مجال العمل التنموي.

وفي مسار "حماية البيئة" أوضحت شركة إسمنت حائل، أنه تم توقيع مذكرة تعاون بالشراكة مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة لتنفيذ مبادرات تسهم في تعزيز الوعي والمنظور البيئي بالمنطقة.

وفي مسار الصحة "وجودة الحياة" أكدت الشركة أنه تم إطلاق مبادرة "عيادة الخير الطبية" بالشراكة مع جمعية سفانة الصحية بحائل، لتقديم أعلى معايير الخدمة الطبية من خلال أطباء متطوعين للمرضى المحتاجين من مستفيدي الجمعية.

وأشار إلى أن هذه المبادرة انطلقت العام 2017م، وكانت البداية 4 عيادات، وفي العام 2018م زادت إلى 7 عيادات طبية، لتصل في العام 2019م إلى 19 عيادة تقدم خدماتها إلى أكثر من 300 مستفيد.