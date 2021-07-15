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ماسبيرو زمان تحتفل بالعيد بمسلسلات محمد رسول الله ووداعا يا ربيع العمر وخيال المآتة

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ماسبيرو زمان تحتفل بالعيد بمسلسلات محمد رسول الله ووداعا يا ربيع العمر وخيال المآتة ماسبيرو زمان تحتفل بالعيد بمسلسلات محمد رسول الله ووداعا يا ربيع العمر وخيال المآتة

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تحتفل قناة ماسبيرو زمان بالعيد من خلال العديد من البرامج وتقدم القناة في أول ايام العيد مسرحية «سيدتى الجميلة» والفيلم العربى «عنبر»، وبرنامج لعب عيال وكاريكتير، وحفل غنائى ومسلسلات «محمد رسول الله» و«وداعا يا ربيع العمر» و«خيال الماتة».

تقدم القناة في ثانى ايام العيد مسرحية «الجوكر» والفيلم العربى «صباح الخير يا زوجتى العزيزة»، وبرنامج لعب عيال وكاريكتير، وحفلا غنائيا ومسلسلات «محمد رسول الله»و «وداعا يا ربيع العمر» و«خيال الماته».

تقدم القناة في ثالث ايام العيد مسرحية «حلمك يا شيخ علام» والفيلم العربى «ناصر 56»، وبرنامج لعب عيال وكاريكتير، وحفل الفنان كاظم الساهر جزء اول ومسلسلات «محمد رسول الله» و«وداعا يا ربيع العمر» و«خيال الماتة».

تقدم القناة في رابع أيام العيد مسرحية «حواديت» والفيلم العربى «رد قلبى»، وبرنامج لعب عيال وكاريكتير، وحفل الفنان كاظم الساهر جزء ثانى ومسلسلات «محمد رسول الله» و«وداعا يا ربيع العمر» و«خيال الماتة».

المصرى اليوم

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