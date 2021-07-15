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«بودولسكى» يضحى بالمال لإنهاء مسيرته فى بولندا

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«بودولسكى» يضحى بالمال لإنهاء مسيرته فى بولندا «بودولسكى» يضحى بالمال لإنهاء مسيرته فى بولندا

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كشف لوكاس بودولسكى، لاعب الألمانى السابق، أنه خفض راتبه بشكل كبير من أجل إنهاء مسيرته ضمن صفوف فريق جورنيك زابجه البولندى لكرة القدم.

وقال بودولسكى (36 عاما)، في تصريحات نشرتها مجلة «شبورت بيلد»: «أنا لا أخفى أننى تنازلت عن الكثير من الأموال من أجل حلم إنهاء مسيرتى مع زابجه».

وانضم بودولسكى إلى صفوف جورنيك زابجه قبل أيام، وتردد أن النادى تعاقد معه لمدة عام واحد.

وكانت آخر محطة سابقة في مسيرة بودولسكى مع فريق أنطاليا سبور التركى، ولعب له لموسم واحد، وبات لاعبا حرا منذ أول يوليو مع نهاية العقد.

وسيظل بودولسكى من اللاعبين أصحاب الدخل العالى في بولندا، لكنه قال: «لكن لا يمكن المقارنة بما كان الوضع عليه في الأندية السابقة».

وكان بودولسكى، المتوج مع المنتخب الألمانى بلقب 2014 بالبرازيل، قد تلقى عروضا من أمريكا والمكسيك وقطر والهند.

وكان ميلاد بودولسكى في مدينة جليفيتسه جنوب بولندا، والقريبة من زابجه، ولديه الكثير من الأقارب يعيشون على بعد كيلومترات قليلة من ملعب زابجه.

ويعد زابجه واحدا من الفرق الأكثر نجاحا في بولندا تاريخيا، وتوج بلقب الدورى 14 مرة لكن كان آخرها في عام 1988، وقد أنهى الموسم الماضى في المركز العاشر بالدورى.

المصرى اليوم

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