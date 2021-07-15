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أزمة فى إيطاليا بسبب الاحتفال بـ«اليورو»

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أزمة فى إيطاليا بسبب الاحتفال بـ«اليورو» أزمة فى إيطاليا بسبب الاحتفال بـ«اليورو»

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أدى الاحتفال الكبير بفوز الإيطالى بكأس أوروبا «يورو 2020» يوم الإثنين الماضى في روما، بعد الفوز على إنجلترا بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة (3-2)، إلى جدل واسع في إيطاليا حول المخاطر الصحية التي ينطوى عليها ذلك في خضم وباء كورونا المستجد (كوفيد- 19).

ودافع الاتحاد الإيطالى لكرة القدم عن موقفه، مؤكدًا أنه يتصرف باحترام «للمؤسسات وللمشجعين»، بعد أن صرح حاكم روما، ماتيو بيانتيدوسى، في مقابلة بأن المنتخب الوطنى لم يلتزم بالاتفاقات الخاصة بهذا الشأن.

وقال بيانتيدوسى، في مقابلة مع صحيفة «كورييرى ديلا سيرا» الإيطالية: «رفضنا الموافقة على الاحتفال بفوز إيطاليا ببطولة أوروبا على متن حافلة مكشوفة، لكن الاتفاقات لم تُحترم».

وبعد ساعات قليلة جاء الرد من رئيس الاتحاد الإيطالى لكرة القدم، جابرييل جرافينا:»لا نريد إثارة الجدل، لأننا لا نريد تحويل لحظة فرح وطنى إلى قضية خلافية. لقد عملنا دائمًا على الوحدة وسنواصل القيام بذلك، مع التأكيد على أن الاتحاد كان دائمًا مسؤولًا وقبل كل شىء يحترم المؤسسات والمشجعين الإيطاليين».

كما أكد أن قرار تنظيم احتفال على متن حافلة مكشوفة اتُّخذ في اتفاق اللحظة الأخيرة مع المؤسسات، لأن الجماهير كانت قد حاصرت بالفعل بعثة المنتخب الإيطالى، حتى عندما كانت البعثة على متن حافلة مغلقة.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الإيطالى، سيرجيو ماتاريلا، استقبل منتخب الآزورى، يوم الاثنين الماضى، وكذلك رئيس الوزراء ماريو دراجى، ثم عادت بعثة المنتخب إلى الفندق الذي تقيم فيه على متن حافلة مكشوفة.

ورافق المنتخب آلاف الأشخاص في شوارع العاصمة في رحلة امتدت لبضعة كيلومترات، واستغرقت أكثر من ساعة ونصف بسبب توافد الجماهير، ولم يكن الكثير منهم يرتدون كمامات، الأمر الذي أثار القلق في بعض مؤسسات البلاد في وقت يتم تسجيل زيادة كبيرة في الإصابات بسبب متحور دلتا.

المصرى اليوم

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