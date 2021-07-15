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رقم مرعب لكايزر تشيفز قبل مواجهة الأهلي

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رقم مرعب لكايزر تشيفز قبل مواجهة الأهلي رقم مرعب لكايزر تشيفز قبل مواجهة الأهلي

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يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مباراته أمام كايزر تشيفز مساء السبت المقبل بملعب محمد الخامس بمدنية الدار البيضاء في المغرب، بالمباراة النهائية لرابطة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية 2020-2021.

كايزر تشيفز الذي يخوض الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه يمتلك رقمًا مميزًا خلال مشواره في النسخة الجارية.

وخاض بطل جنوب أفريقيا 14 مباراة بدوري الأبطال في النسخة الحالية لم تهتز شباكه إلا خلال 3 منهم فقط وذلك أمام كل من الوداد المغربي وحوريا كوناكري في مرحلة المجموعات وفي مواجهة سيمبا بربع النهائي، في حين حافظ الفريق على نظافة شباكه في 11 مباراة أخرهم مباراتي نصف النهائي أمام الوداد المغربي ذهاباً إياباً.

وكان الأهلي قد اهتزت شباكه خلال 4 مباريات من أصل 12 مباراة بمشواره في النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا، وحافظ على نظافة شباكه في 8 مواجهات.

المصرى اليوم

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