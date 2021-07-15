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محافظ كفر الشيخ ونائبه يشيدان بالبرامج التخصصية

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محافظ كفر الشيخ ونائبه يشيدان بالبرامج التخصصية محافظ كفر الشيخ ونائبه يشيدان بالبرامج التخصصية

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بناءا على توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ،وعمرو البشبيشى نائب المحافظ ،أجرت إدارة التدريب الإداري بالمحافظة الاختبارات القبلية المؤهلة لحضور عدد من البرامج التخصصية المقرر عقدها بمركز تدريب وزارة التنمية المحلية بسقارة ضمن خطة العام التدريبي 2021/ 2022 م

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على ضرورة مواكبة توجهات الدولة في سياق التحول الرقمي وميكنة الخدمات وفي ظل خطة المحافظة للريادة في مجال تطوير وتدريب رأس المال البشري بالمحافظة ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري ككل فكان لابد من التوجيه لتنفيذ خطوات مماثلة بكافة المجالات والإدارات ليصبح الأمر منهجا ويساهم في اكتساب كافة مميزات التحول الرقمي.

وأشاد عمرو البشبيشى ،نائب المحافظ، بالتجربة مؤكداُ أن التدريب بالمحافظة هو أحد الإدارات التي تسير وفق خطى منتظمة نحو التطوير وذلك وفق منهجية موضوعة لأكثر من عام ونصف ومكتسبات على الأرض تؤكد بشكل قاطع أننا على الطريق الصحيح وفق التوجهات الرئاسية والرؤية القومية لمصر 2030 في الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره ثروة قومية تستلزم الاستثمار فيها.

ومن جانبه أوضح كريم السماحي مدير التدريب الإداري بالمحافظة ان التجربة تطبق لأول مرة بالمحافظة بنظام paperless tests وأن مكينة الاختبارات الخاصة بتقييم المرشحين لن يقتصر على البرامج المتخصصة المنفذة مع وزارة التنمية المحلية وإنما سيتم اعتماده كمنهج للتقييم بداية من العام التدريبي الحالي وذلك لما يحققه من تكافؤ للفرص وسرعة ودقة النتائج فضلا القدرة الاستيعابية الكبيرة لكافة المرشحين في وقت محدود.
وأفاد السماحي أن عدد الدورات التخصصية التي تم الترشيح لاختباراتها هي 10 برامج تشمل«إعداد القادة، تدريب المدربين، الشبكات، البرمجة، اساسيات التحول الرقمي ،وغيرها»، واستقبلت الإدارة طلبات ترشح من أكثر من 170 موظف يمثلون الديوان العام ومراكز ومدن المحافظة. وقد تم إعداد اختبارات متنوعة للمرشحين شملت اللغة الإنجليزية – IT – IQ- والمعلومات العامة بالإضافة إلى اختبار التخصص بكل برنامج. وأكد أن الاختبارات تم عقدها بسلاسة ويسر ولاقت استحسان وقبول كافة المرشحين الذين رحبوا بالتجربة مطالبين بتعميمها مستقبلا.

المصرى اليوم

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