فاركو يبقي 21 لاعبًا للموسم الجديد

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قرر مسؤولو نادى فاركو الصاعد للدوري الممتاز، الإبقاء على 21 لاعباً ضمن صفوف الفريق في الموسم الجديد لاسيما أن أغلبهم كان من القوام الأساسى الذي شارك في تدوين إنجاز للنادى بصعوده للدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه.

ورفض مسئولو فاركو فكرة التضحية بكل اللاعبين بالفريق مؤكدين ثقتهم في هؤلاء اللاعبين لتحقيق طموحات النادى في أول مواسمه بالدوري الممتاز لاسيما أن هذه العناصر شاركت بإجتهاد وإخلاص وقدرات فنية عالية الكفاءة في المشوار الماراثونى الذي خاضه الفريق بدوري القسم الثانى قبل أن تكلل رحلة الصعود بالنجاح.

ويرأس نادي فاركو عز الدين يشار حسن عباس حلمي ،يضم الجهاز الفني لنادي فاركو بقيادة مجدي عبدالعاطي كلا من: عاطف حنفي مديرًا للكرة، محمد ثابت صاروخ مدربًا عامًا، عمرو فيهم مدربًا عامًا، أحمد خطاب مدرب مساعد، أحمد حيدر مخططًا للأحمال، عصام محمود مدربًا لحراس المرمى، مجدي وهبي طبيب الفريق، محمد حمدي أخصائي إصابات ملاعب، عادل الفلكي مديرًا إداريًا، محمد تيتو إداري، محمد الجزار مدلك ومحمد محروس مدلك.

ويستعد نادى فاركو لإعلان تمديد تعاقده مع مديره الفنى الحإلى مجدى عبدالعاطى ليقود الفريق فنياً خلال الموسم المقبل بالايجيبشن ليح، ويضع مسئولو فاركو الرتوش الاخيرة على ملف تمديد تعاقد المدرب خلال الساعات الحالية قبل إعلان القرار بشكل رسمى، لفرض مزيد من التركيز على جنبات الفريق، ويستأنف فاركو تدريباته عقب أجازة عيد الأضحى لبداية فترة الاعداد للموسم الجديد.