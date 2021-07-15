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قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب استمرار طارق يحيي في منصب مدير قطاع الناشئين بنادي الزمالك.

ونفت اللجنة وجود اي نية لرحيل طارق يحيي كما ردد البعض وانه مستمر في منصبه كمدير للقطاع مع بدر حامد رئيس القطاعات.

وكانت اللجنة قد قرر تعيين بدر حامد مديرا لقطاعات الناشئين بالنادي، وتكليفه بتشكيل مدربي فرق القطاع بالكامل، وكذلك قطاع المدارس والأكاديميات.

واعتمدت اللجنة في اجتماعها أيضا تشكيل جميع الأجهزة الفنية للألعاب والمقدمة من النشاط الرياضي بالنادي.

ووافقت اللجنة على عقود اللاعبين: مودي وسيف الدرع وهنداوي والمدير الفني الأسباني لفريق كرة اليد أوليفر روي، وتفويض عمرو أدهم عضو اللجنة في التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة فريق كرة السلة.

واستعرض عضوا المجلس عمرو أدهم وحسين السيد والمحامي نصر عزام موقف القضايا الدولية المقامة ضد النادي أو لمصلحة النادي أمام الفيفا أو المحكمة الرياضية الدولية -الكاس - وجددت اللجنة الثقة في الثلاثي لمواصلة التقاضي.