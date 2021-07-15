أخبار عاجلة

مغرد كويتي متفاعلاً مع "قادة المستقبل".. هكذا يُدار الشأن العام في السعودية -
اليوم الاثنين .. "الياسين" يركض في المجموعة الثانية لنصف نهائي سباق الـ 400 م -
وزير الشؤون الإسلامية يُثني على جهود سفير خادم الحرمين في البوسنة -
"مكافحة الفساد" ترد على المتداوَل بشأن توقيف مهربين لقطع أثرية نادرة -
ليل يتوج بالسوبر الفرنسي على حساب باريس سان جيرمان -
فتح باب التقديم للدراسات العليا بكلية التمريض في جامعة قناة السويس -
محافظ الفيوم : الأطفال ذوو الهمم هدايا ومنح من الله يجب الحفاظ عليها -
أحمد موسى: تركيا تعيش حالة رعب بسبب الحرائق -
إسلام الشاطر: الأهلي لن ينساق وراء أي مهاترات -
"قيس سعيّد": هناك من يتربص لضرب تونس.. والدولة ليست غنيمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

يتمسك بطارق يحيي في قطاع الناشئين

Print
الزمالك يتمسك بطارق يحيي في قطاع الناشئين يتمسك بطارق يحيي في قطاع الناشئين

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي برئاسة حسين لبيب استمرار طارق يحيي في منصب مدير قطاع الناشئين بنادي الزمالك.

ونفت اللجنة وجود اي نية لرحيل طارق يحيي كما ردد البعض وانه مستمر في منصبه كمدير للقطاع مع بدر حامد رئيس القطاعات.

وكانت اللجنة قد قرر تعيين بدر حامد مديرا لقطاعات الناشئين بالنادي، وتكليفه بتشكيل مدربي فرق القطاع بالكامل، وكذلك قطاع المدارس والأكاديميات.

واعتمدت اللجنة في اجتماعها أيضا تشكيل جميع الأجهزة الفنية للألعاب والمقدمة من النشاط الرياضي بالنادي.

ووافقت اللجنة على عقود اللاعبين: مودي وسيف الدرع وهنداوي والمدير الفني الأسباني لفريق كرة اليد أوليفر روي، وتفويض عمرو أدهم عضو اللجنة في التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة فريق كرة السلة.

واستعرض عضوا المجلس عمرو أدهم وحسين السيد والمحامي نصر عزام موقف القضايا الدولية المقامة ضد النادي أو لمصلحة النادي أمام الفيفا أو المحكمة الرياضية الدولية -الكاس - وجددت اللجنة الثقة في الثلاثي لمواصلة التقاضي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
من الدار البيضاء إلى دار القضاء| كيف تطور صراع الأهلي والزمالك؟

من الدار البيضاء إلى دار القضاء| كيف تطور صراع الأهلي والزمالك؟

رمضان صبحي في الزمالك.. لاعب بيراميدز يرد على انتقاله لصفوف الأبيض.. فيديو

رمضان صبحي في الزمالك.. لاعب بيراميدز يرد على انتقاله لصفوف الأبيض.. فيديو

الزمالك يشكو للأهلي للنائب العام والمجلس الاعلي للاعلام وللجبلاية

الزمالك يشكو للأهلي للنائب العام والمجلس الاعلي للاعلام وللجبلاية

بيان ناري من الزمالك: النادي لا ينزلق إلى لغة الصغار

بيان ناري من الزمالك: النادي لا ينزلق إلى لغة الصغار