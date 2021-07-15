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قبل ٢٤ ساعة من غلق باب الترشيح في انتخابات السباحة..لا يوجد مرشحين حتى الآن

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قبل ٢٤ ساعة من غلق باب الترشيح في انتخابات السباحة..لا يوجد مرشحين حتى الآن قبل ٢٤ ساعة من غلق باب الترشيح في انتخابات السباحة..لا يوجد مرشحين حتى الآن

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لم يتقدم أي مرشح حتى اليوم الخميس بأوراق ترشحه في اليوم السادس من فتح باب الترشيح لخوض انتخابات اتحاد السباحة التي تجري يوم الجمعة ٢٠ أغسطس المقبل، وذلك قبل ٢٤ ساعة فقط من غلق باب الترشيح الذي سيغلق في تمام الساعة الخامسة من مساء غد الجمعة، ويعد ذلك بمثابة حالة فريدة يشهدها اتحاد السباحة لأول م منذ إنشائه عام ١٩١٠ وحتى الآن، بأن يظل باب الترشح مفتوحا لمدة ستة أيام بلا مرشحين.

ومن المنتظر أن يتقدم المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس ادارة الاتحاد بأفراد قائمته التي تضم ١٢ عضوا أساسيا، وستة أعضاء احتياطيين، طبقا للائحة الخاصه بالاتحاد المصري للسباحة المنشورة في جريدة الوقائع الرسميه والمعتمده من الاتحاد الدولي للسباحه،

بأوراق ترشحهم غد الجمعة وقبل غلق باب الترشيح بساعات قليلة، وظهرت ملامح قائمة إدريس التي يمثلها معظم الأندية الأعضاء في الجمعية العمومية للاتحاد، فضلا عن حدوث تغييرات في القائمة تتخطى حاجز ال ٤٠ في المئة.

وقام الاتحاد بتنفيذ جميع الإجراءات الخاصة بالدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية التي تتضمن بند الانتخابات للدورة الجديد ٢٠٢١ / ٢٠٢٣، وذلك بأرسال الدعوة للأنديه الأعضاء في الجمعية العمومية للاتحاد بالبريد المسجل، كما قام بنشر الإعلان الذي يتضمن كافة تفاصيل جدول أعمال الجمعية العمومية العادية في أحد الصحف الحكوميه،

وتضم الجمعية العمومية للاتحاد الأندية التي لها حق التصويت في الإنتخابات، هي والصيد والأهلي والجزيرة والزهور والشمس وهليوبوليس والمعادي وسموحه وسبورتنج.

المصرى اليوم

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