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أوقاف السويس : 324 مسجدا لصلاة عيد الأضحى

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أوقاف السويس : 324 مسجدا لصلاة عيد الأضحى أوقاف السويس : 324 مسجدا لصلاة عيد الأضحى

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قال الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إنه بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورعاية عبدالمجيد صقر محافظ السويس، تم تجهيز وتعقيم وإعداد ٣٢٤ مسجدآ بجميع أحياء السويس لاستقبال ضيوف الرحمن في صلاة عيد الأضحى.

تابع أن المساجد المعدة لصلاة العيد موزعة توزيعا جغرافيا بحيث تغطي جميع أنحاء السويس وعلي جميع العاملين بالمساجد متابعة النظافة والتعقيم وكذلك كافة الإجراءات الاحترازية والشخصية لمواجهة ، مضيفا أنه على ثقة في وعي شعب السويس ومدي تعاونه واتخاذه كافة الإجراءات الاحترازية والشخصية لتتم صلاة العيد بخير وسلام.

المصرى اليوم

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