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الوادي الجديد : رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى

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الوادي الجديد : رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى الوادي الجديد : رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى

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قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المرافق لاستقبال عيد الأضحي، مشدداََ على تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية للتعامل مع أي طوارئ خلال أيام العيد.

أكد المحافظ، ضرورة المتابعة والمرور المستمر على كافة المجازر للتأكد من جاهزيتها، والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة ، مع الالتزام بذات الضوابط المقررة لأداء الصلاة، موجهاََ بمراجعة أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية ومتابعة تواجد الأطقم الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية.

المصرى اليوم

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