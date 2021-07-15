وزير الشباب والرياضة يكرم الطالبة «هبة» بائعة التين الشوكي

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قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الخميس، بتكريم الطالبة هبة عبدالحميد محمد الشهيرة ببائعة التين الشوكي، في إطار حرصه على تكريم النماذج الإيجابية من الشباب داخل المجتمع.

وثمن الوزير على جهد الطالبة «هبة»، وحرصها على العمل والتحدي لمساعدة نفسها في مصروفاتها بجانب دراستها، متمنياً لها التوفيق في حياتها العلمية والعملية خلال الفترة المقبلة.

ووجه الوزير المعنيين بالوزارة بإشراك الطالبة «هبة» في مجموعة من الأنشطة والبرامج التي تنفذها الوزارة في العديد من المجالات، إضافة إلى تقديم الدعم لها على مستوى دراستها العلمية.

من جانبها، قدمت الطالبة هبة عبدالحميد الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على حرصه على مقابلتها وتكريمه لها، مشيرة أن بيعها للتين الشوكي جاء بعد تفكيرها في مشروع لمساعدة نفسها في مصروفاتها الدراسية بجانب العمل في عيادة أحد الأطباء في الفترة المسائية.