وزير الرياضة يلتقي أمين المنظمة العالمية للحركة الكشفية

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، اليوم بمكتبه بديوان الوزارة، أحمد الهنداوي أمين عام المنظمة العالمية للحركة الكشفية.

كما عقد الوزير لقاءً جمع عدداً من الكيانات الشبابية من مختلف المحافظات؛ للاستماع إلى مقترحاتهم حول مجموعة من المشروعات والبرامج التي سيتم طرحها ودراستها تفصيلياً والعمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وشارك أمين عام المنظمة العالمية للحركة الكشفية في جزء من لقاء وزير الشباب والرياضة بالكيانات الشبابية للتعرف على أدوارهم المبذولة، والأنشطة التي يقدمونها في العديد من المجالات.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية الحركة الكشفية، ودورها الإيجابي المؤثر في شخصية الشباب كونها تقدم للمجتمع شخصاً ملتزماً، ومنضبطاً، وواثقاً في ذاته، ويبادر في خدمة المجتمع، مشيراً أن الوزارة تقدم كل الدعم للحركة الكشفية، والمساهمة في نشرها.

وطالب وزير الشباب والرياضة من المشاركين في اللقاء الخروج بعدد من المشروعات محددة الرؤية، وآليات التنفيذ لمناقشاتها في خطوة يعقبها تنفيذها على أرض الواقع.

من جانبه، قدم الأمين العام لمنظمة الحركة الكشفية العالمية الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على مجهوداته ودعمه للحركة الكشفية، مشيراً إلى أهمية تحديد منظومة السياسات الوطنية للشباب ووضع الرؤى والاستراتيحيات في هذا الشأن بجانب إيجاد آلية تشاركية، وتواصل مباشر مع الكيانات الشبابية المختلفة.