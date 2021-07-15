مصدر: وزارة الرياضة تحقق في أزمة ملابس البعثة الاوليمبية بسبب تامر حسني

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كشف مصدر مطلع داخل وزارة الشباب والرياضة عن وجود حالة من الاستياء والغضب داخل الوزارة ولدي الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضة بسبب ازمة الملابس الخاص ببعض المنتخبات المشاركة في البعثة الاوليمبية المصرية المتوجهة غدا إلى طوكيو للمشاركة في الاولمبياد.

وسادت حالة من الانزعاج داخل الوزارة بسبب عدم توفير ملابس لمنتخبات مصرية مثل منتخب كرة اليد قبل سفرهم غدا خصوصا بعدما نما إلى علم وزير الشباب والرياضة ان اتحاد اليد اضطر للبحث عن أي ملابس قديمة في المخازن وفقا لما صرح به ايمن صلاح عضو الإتحاد من اجل سفر البعث به غدا إلى طوكيو.

وكشف المصدر ان الوزارة ستفتح تحقيق في الواقعة بعدما علمت ان اللجنة الاوليمبية تعاقدت مع شركة الفنان تامر حسني لتوريد ملابس السفر «البدل الرسمية» لكن الملابس لم تكن مطابقة للمواصفات ومقاسات اللاعبين الامر الذي وضع الجميع في ازمة قبل السفر بساعات قليلة. خصوصا وان شركة تامر حسني رفضت استبدال البدل وارسال المقاسات الصحيحة للجنة.

وكان تامر حسني قد شارك مع اللجنة الاوليمبية في مؤتمر الاعلان عن الزي الرسمي للبعثة قبل اكتشاف الازمة.

واوضح المصدر ان وزير الرياضة سيفتح تحقيق في الواقعة عقب انتهاء الاولمبياد وان الوزارة فضلت عدم اثارة وتصدير ازمة للجنة الاوليمبية حاليا قبل سفر المنتخبات والابطال. لضمان التركيز والاستقرار.