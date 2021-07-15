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كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الخميس، الفائزين في المسابقة التي نفذها الاتحاد العام لمراكز شباب مصر على مستوى مراكز الشباب في جميع محافظات الجمهورية.

شهد التكريم الدكتور ماجد العزازي رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، وعدد من قيادات الوزارة منهم إيمان عبدالجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية.

وكان الاتحاد العام لمراكز شباب مصر قد نظم مسابقة «إحنا معاك» إلكترونياً؛ ليقوم المتسابقون بتسجيل جزء من موهبتهم، وإرسالها للاتحاد الذي يقوم بنشرها على الصفحة الرسمية للاتحاد عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وتم اختيار الأعمال الفائزة عقب التقييم من قبل لجنة التحكيم، ووفق أعلى نسبة تفاعل لكل عمل، وجاءت مجالات الأعمال الفائزة متمثلة في «التمثيل، التعليق الصوتي، الإنشاد الدينى، الغناء، ترتيل وحفظ القرآن، إلقاء الشعر، التصوير»، والمواهب في رياضات«الجمباز، كمال الأجسام، الايكيدو».

قدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للشباب الفائزين بالمسابقة من اعمار سنية مختلفة، مشيراً إلى وجود العديد من الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب والتي تلبي رغبات النشء والشباب في كافة أنحاء الجمهورية.

من جانبه، أعرب رئيس اتحاد مراكز شباب مصر عن خالص تقديره لوزير الشباب والرياضة على دعمه لمراكز الشباب بشكل دائم، مبينا أن مسابقة«احنا معاك» شهدت تفاعلاً مميزا من قبل الشباب، واستهدفت تسليط الضوء على موهبتهم وإبداعاتهم.