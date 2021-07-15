أخبار عاجلة

"قيس سعيّد": هناك من يتربص لضرب تونس.. والدولة ليست غنيمة -
برنامج "صيف السعودية 2021" يسهم بتطوير المنتج السياحي وتنويع فرص الاستثمار -
الرياض.. القبض على 4 مواطنين بمنطقتَيْ القصيم وتبوك لترويجهم مواد مخدرة -
رسميًا .. "السهلاوي" إلى الدوري القطري .. في صفقة انتقال حر -
بلا أدوية وعقاقير.. أغذية ومشروبات "تحرق" دهون الجسم العنيدة -
"آل بقار المداخلة" يحتفلون بزواج الشاب أحمد في صامطة -
النيابة العامة: هذا ما يجب أن يفعله المسافرون القادمون للمملكة على رحلات دولية -
العراق.. تسجيل 11 هزة أرضية خلال 24 ساعة بـ"قضاء كلار الكردستانية" -
"كلوب هاوس".. ماذا بعد طرح بيانات 3.8 مليارات مستخدم للبيع في مزاد علني؟ -
حجازي يتراجع ويعتذر: الكرة أساس حياة كل اللاعبين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وزير الشباب والرياضة يكرم الفائزين في مسابقة اتحاد مراكز شباب

Print
وزير الشباب والرياضة يكرم الفائزين في مسابقة اتحاد مراكز شباب مصر وزير الشباب والرياضة يكرم الفائزين في مسابقة اتحاد مراكز شباب

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الخميس، الفائزين في المسابقة التي نفذها الاتحاد العام لمراكز شباب على مستوى مراكز الشباب في جميع محافظات الجمهورية.

شهد التكريم الدكتور ماجد العزازي رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، وعدد من قيادات الوزارة منهم إيمان عبدالجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية.

وكان الاتحاد العام لمراكز شباب مصر قد نظم مسابقة «إحنا معاك» إلكترونياً؛ ليقوم المتسابقون بتسجيل جزء من موهبتهم، وإرسالها للاتحاد الذي يقوم بنشرها على الصفحة الرسمية للاتحاد عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وتم اختيار الأعمال الفائزة عقب التقييم من قبل لجنة التحكيم، ووفق أعلى نسبة تفاعل لكل عمل، وجاءت مجالات الأعمال الفائزة متمثلة في «التمثيل، التعليق الصوتي، الإنشاد الدينى، الغناء، ترتيل وحفظ القرآن، إلقاء الشعر، التصوير»، والمواهب في رياضات«الجمباز، كمال الأجسام، الايكيدو».

قدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للشباب الفائزين بالمسابقة من اعمار سنية مختلفة، مشيراً إلى وجود العديد من الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب والتي تلبي رغبات النشء والشباب في كافة أنحاء الجمهورية.

من جانبه، أعرب رئيس اتحاد مراكز شباب مصر عن خالص تقديره لوزير الشباب والرياضة على دعمه لمراكز الشباب بشكل دائم، مبينا أن مسابقة«احنا معاك» شهدت تفاعلاً مميزا من قبل الشباب، واستهدفت تسليط الضوء على موهبتهم وإبداعاتهم.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«المغربي»: تخصيص 27% من محفظة بنك مصر لتمويل المشروعات الصغيرة

«المغربي»: تخصيص 27% من محفظة بنك مصر لتمويل المشروعات الصغيرة

واصل الاستقرار .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 1 أغسطس 2021

واصل الاستقرار .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 1 أغسطس 2021

استشاري جهاز هضمي يحذر من وصول «دلتا» إلى مصر: اللقاح قادر على مواجهته

استشاري جهاز هضمي يحذر من وصول «دلتا» إلى مصر: اللقاح قادر على مواجهته

الجيش المصري يعلن نتائج عملياته في شمال سيناء

الجيش المصري يعلن نتائج عملياته في شمال سيناء