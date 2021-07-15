طلاب الثانوية العامة بالفيوم عن امتحان الجغرافيا: به جزئيات صعبة ويحتاج لعبقري يحله

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اختلفت آراء طلاب الثانوية العامة، بمحافظة الفيوم، بين مؤيد ومعارض في امتحان الجغرافيا ما بين سهل وصعب ويحتاج لعبقري يحله.

قالت «ريم» مدرسة الشهيد عبدالرحمن البشيهى، إن مستوى أسئلة امتحان الجغرافيا في مستوى الطالب فوق المتوسط والحمد لله حليت كويس وأنتهيت من الأمتحان بعد ساعة من الوقت، لكن كان به بعض التركات البسيطة لكي تميز الطالب العادى من المتميز، والامتحان على حسب كل طالب وتركيزه وتحصيله من المذاكرة، مضيفة أنه أفضل من امتحان اللغة العربية بكثير.

وأكدت أنني استعنت بكتاب المدرسة للوصول إلى بعض الاستنتاجات قبل الإجابة عن جزئيات في الامتحان والحمد لله وجدتها بسهولة في الكتاب.

وأضافت «آية» طالبة بمدرسة أم المؤمنين، أن امتحان الجغرافيا كان أفضل بكثير من الفرنساوى واللغة العربية، لكن بعض الأسئلة بها جزئيات صعبة جدا، أول 15 سؤال كان في مستوى الطالب المتوسط، ما بعد ذلك كان في مستوى الطالب العبقرى .

وأشارت صديقتها أن جميع الأسئلة ليس مباشرة أكثر من نصف الاسئلة صعبة جدا بل معقدة، تحتاج تفكير واستنتاج وتحليل،اللى فاهم المنهج فقط هو من استطاع تقفيل الامتحان والأسئلة والأجوبة بشكل كويس ان وقت الامتحان مناسب لعدد الأسئلة.

وأكد الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2020/2021 بلغ 16 ألف و168 طالب وطالبة موزعين على عدد 62 لجنة بمختلف مراكز المحافظة، بواقع 5131 طالب وطالبة بالقسم الأدبى، و11037 طالب وطالبة بالقسم العلمي، مشيراً إلى أنه تم مراعاة وجود 14 طالب أو طالبة فقط بكل لجنة، للحفاظ على التباعد وتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحان في سهولة ويسر، مع اتخاذ أقصى درجات الحماية والأمان التي تضمن سلامة الطلاب من توفير للكمامات وأدوات التعقيم، والحفاظ على تطبيق الإجراءات الوقائية، وكذلك توفير أدوات ومستلزمات التعقيم والتطهير والكاشف الحرارى أمام مقار لجان الثانوية العامة بمختلف أنحاء المحافظة.