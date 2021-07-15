رئيس قناة السويس: إعفاء جميع المركبات من مقابل خدمة العبور بكافة المحاور بمناسبة عيد الأضحى

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قرر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إعفاء جميع المركبات من مقابل خدمة العبور بجميع المحاور على طول القناة (أنفاق- كبارى عائمة- معديات)، وذلك أول أيام عيد الأضحى المبارك، وإيمانا بالدور المجتمعى الذي تقوم به هيئة قناة السويس لخدمة مواطني مدن القناة وشبة جزيرة سيناء.

فيما تقدم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بالتهنئة لكافة طوائف الشعب المصري عامة ولمواطني مدن القناة وشبة جزيرة سيناء خاصة بحلول عيد الأضحى المبارك.