محافظ الشرقية يستجيب لبائع «ترمس» ويوجه بإقامة كشك وبحث حالته لصرف معاش كرامة

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استجاب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لمطلب المواطن «ر.ن.ع» بائع ترمس ومقيم حي سوارس بمدينة أبوكبير، بإقامة كشك له ولأسرته الصغيرة ليعينه على تحمل نفقات المعيشة وأعباء الحياة، والبدء في إجراءات صرف معاش كرامة، وكذا التنسيق مع فريق التدخل السريع أطفال بلا مأوي بمديرية التضامن الاجتماعي، لبحث إمكانية عودة ابنته من دار الرعاية بالزقازيق للإقامة معه.

جاء ذلك بعد إستغاثه تقدم بها أحد المواطنين بمدينة أبوكبير، عبر فيديو تم بثه على صفحات التواصل الإجتماعي، ويدعي «ر.ن.ع» ويبلغ من العمر 62 عاما ومتزوج، ويقيم بمنزل بالإيجار ويعمل بائع حلويات متجول بالقطار، والان يقوم ببيع الترمس بشوارع المدينة وليس لديه مصدر دخل ثابت ،ولديه ابنه تم إيداعها بمؤسسة الرعاية بالزقازيق، يطلب من المحافظ مساعدته في توفير كشك له، وكذلك استخراج معاش كرامة وعوده ابنته للإقامة معه.

كلف محافظ الشرقية، حمدي نصر رئيس مركز ومدينة أبوكبير، بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي بفحص الحالة، وتحديد موعد لتوقيع القومسيون الطبي المميكن عليه بتاريخ 27 يوليو الجاري، بمستشفي الإحرار بمدينة الزقازيق ،لإستخراج معاش كرامة له، وإعداد بحث من مؤسسة التكافل بالشرقية لصرف مساعدة شهرية لحين إقرار معاش كرامة والتنسيق مع فريق التدخل السريع أطفال بلا مأوي، بمديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، لبحث إمكانية عودة الإبنة من دار الرعاية للإقامة مع الاسرة وتحقيق المصلحة الفضلى لها، وكذلك التنسيق مع إحدى الجمعيات الاهلية لإقامة كشك للمواطن، وتزويده بالبضاعة وإمداده بالمواد الغذائية واللحوم، لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهله وتوفير حياة كريمة له ولأسرته.