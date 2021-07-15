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سيف الجزيري: علاقتي مع كارتيرون جيدة..وهدفي التتويج بالدوري والكأس

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سيف الجزيري: علاقتي مع كارتيرون جيدة..وهدفي التتويج بالدوري والكأس سيف الجزيري: علاقتي مع كارتيرون جيدة..وهدفي التتويج بالدوري والكأس

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أكد التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، أن علاقته مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، قوية.


وقال سيف الدين الجزيري، خلال تصريحات بإذاعة «ifm» التونسية، «علاقتي بالفرنسي باتريس كارتيرون جيدة، ولا يوجد أي خلاف بيننا، كما زعم البعض في الفترة الماضية».

وأوضح: «فضلت المشروع الرياضي بالزمالك على العرض المادي الكبير لفريق الكويت الكويتي، الذي كان يرغب في التعاقد معي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية».

وأكمل: «أسعى للتتويج ببطولة الدوري وكأس ، مع الزمالك خلال الفترة المقبلة لإسعاد الجماهير».

يُذكر أن نادي الزمالك قرر تفعيل بند شراء سيف الدين الجزيري، من نادي المقاولون العرب، مقابل 12 مليون جنيه، وذلك بناء على طلب كارتيرون.

المصرى اليوم

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