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تواصل ارسال المساعدات الطبية للأشقاء في تونس

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مصر تواصل ارسال المساعدات الطبية للأشقاء في تونس تواصل ارسال المساعدات الطبية للأشقاء في تونس

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أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بأطنان من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى الشعب التونسى الشقيق لإستخدامها في مواجهة الأزمة الصحية التي تمر بها تونس .

ويعبر جسر المساعدات الجوى بين وتونس عن عمق العلاقات المصرية التونسية المتميزة التي تحظى بكل التقدير والإحترام على مستوى الشعبين الشقيقين .

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة باستمرار جسر المساعدات الجوى بين مصر وتونس لمجابهة الآثار المترتبة على الأزمة الحالية التي يمر بها الأشقاء في تونس.

المصرى اليوم

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