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صفقة الموسم للزمالك مهددة بالفشل .. تعرف على التفاصيل

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صفقة الموسم للزمالك مهددة بالفشل .. تعرف على التفاصيل صفقة الموسم للزمالك مهددة بالفشل .. تعرف على التفاصيل

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أصبحت صفقة إنتقال الكونغولي بن مالانجو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي إلى صفوف ، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، مهددة بالفشل.

ويأتي ذلك بسبب مغالاة نادي الرجاء المغربي، في طلباته المالية، من أجل الموافقة على بيع بن مالانجو، حيث عرض الزمالك الحصول على خدمات اللاعب مقابل مليون دولار، وهو ما رفضه الجانب المغربي، الذي تمسك بالحصول على 3 ملايين دولار.

وكانت تقارير صحفية مغربية أكدت أن نادي العين الإماراتي، يسعى للتعاقد مع بن مالانجو، مقابل 3 ملايين دولار، وهو العرض الذي يفوق عرض الزمالك المادي بمليوني دولار.

وقررت إدارة نادي الرجاء تأجيل مناقشة جميع العروض المقدمة للاعب الكونغولي لما بعد مباراة اتحاد جدة السعودي المقرر لها 21 أغسطس المقبل على ملعب محمد الخامس في نهائي البطولة العربية للأندية.

يُذكر أن الزمالك يرغب في التعاقد مع بن مالانجو، بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، لحل الأزمة التي يعاني منها الفريق في مركز قلب الهجوم، خاصة بعدما فشل مروان حمدي في إثبات جدارته منذ انضمامه للفريق في يناير الماضي.

المصرى اليوم

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